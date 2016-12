Weser-Kurier: Kommentar von Markus Petersüber die Enthüllungen im Fußball

(ots) - Natürlich stinkt der Deal bei der

Vertragsverlängerung des Spielers Naldo von Werder Bremen im Jahre

2009 zum Himmel. Warum in aller Welt werden Spielerberater vom Balkan

mit Briefkastenadresse im britischen Steuerparadies Virgin Islands

zwischengeschaltet, die schnell Provision kassieren und kurze Zeit

später in der Versenkung verschwinden? Auch wenn die Verantwortung

für diese rätselhafte Transaktion kaum bei Werder liegen dürfte: Ein

wenig blauäugig ist es schon, allein auf eine Klausel zu verweisen,

dass die Berater ihre Honorare brav zu versteuern haben.



Dass international agierende Spielervermittler nicht unbedingt

nach den Regeln ehrbarer hanseatischer Kaufleute handeln, dürfte auch

in Bremen keine überraschende Erkenntnis sein. Im lukrativen

Vermittlungsgeschäft tummeln sich auch halbseidene Gestalten, deren

Einfluss auf die sportlichen Entscheidungen der Bundesligavereine in

den vergangenen Jahren eher noch gewachsen ist. Es wäre

wünschenswert, wenn der Sumpf rund um die Spielerberater trocken

gelegt würde. Nur: Wer soll das schaffen? Die Fifa etwa? Angesichts

der zahlreichen Skandale rund um den Weltfußballverband dürfte damit

kaum zu rechnen sein.







Datum: 11.12.2016 - 20:19

