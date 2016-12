Weser-Kurier: Kommentar von Ralf Michelüber das Abschieben von Straftätern

(ots) - Keine Frage, die Gesetze unseres Rechtsstaates

gelten auch für Menschen aus anderen Ländern, die in Deutschland

straffällig geworden sind. Und niemand wird bestreiten, dass

Verhandlungen auf Länderebene über die Abschiebung von Straftätern in

deren Heimatländer eine äußerst diffizile Angelegenheit sind.

Trotzdem ist gerade dieses Thema eine brennende Lunte, die

schleunigst gelöscht werden muss.



Es bedarf schon großer Anstrengungen, überhaupt noch Argumente

dafür zu finden, warum es so schwierig ist, hochkriminelle

Intensivtäter dauerhaft hinter Gitter zu bringen. Doch vollends

scheitern muss der Versuch, dann auch noch zu begründen, warum es

nicht gelingt, diese Verbrecher nach einer Festnahme in ihre

Heimatländer abzuschieben. Das ist einfach nicht mehr in Einklang zu

bringen mit dem gesunden Rechtsempfinden unbescholtener Bürger.



Und das hat übrigens nichts zu tun mit der oft gescholtenen Bremer

Justiz und ihrem angeblich so laschen Umgang mit Straftätern. Diese

Lunte brennt national. Und dort wird sie auch explodieren, wenn es

nicht bald gelingt, sie zu löschen. In Form eines gewaltigen

Rechtsrucks bei der Bundestagswahl 2017.







