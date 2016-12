Mittelbayerische Zeitung: Zweischneidig / Kommentar zu Anreizsystemen für mehr Gesundheit am Arbeitsplatz

(ots) - Es ist im Prinzip immer gut, wenn sich ein

Unternehmen um die Gesundheit seiner Mitarbeiter sorgt. Allerdings

kommt es sehr auf das Wie an, ob dieses Engagement im Sinne aller

Beteiligten ausfällt. Anreizsysteme, die alleine eine hohe Präsenz

belohnen, wirken lediglich kurzfristig so, wie es das Unternehmen

wünscht. Zuschüsse für gesundes Kantinenessen oder fürs Fitnessstudio

sind auf Dauer betrachtet sinnvoller. Obendrein lassen sie dem

Mitarbeiter seine Entscheidungsfreiheit. Anreizsysteme wirken fast

immer zweischneidig. Sie gaukeln Entscheidungsfreiheit häufig

lediglich vor. Aber wer sich nicht gläsern macht, zahlt eben mehr,

wie etwa bei der Kfz-Versicherung. Das Thema Gesundheit ist besonders

sensibel. Wann ist es so weit, dass die Krankenkasse das Tragen von

Fitnessbändern oder Smartwatches belohnt? Oder auch bestraft, weil

das Tracking den Urlaub in Schwarzafrika offenbart - ein erhöhtes

Risiko für die Gesundheit.







