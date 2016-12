JSR-Wochenrückblick KW 49

Während die Industrie-Rohstoffe anziehen können bleibt der Edelmetallsektor noch unter Druck.

(firmenpresse) - Sehr geehrte Leserinnen und Leser,



die Standardmärkte sind in der Jahresendrallye angekommen. Der Dow Jones konnte in der vergangenen Woche 3 % zulegen und auf ein neues Allzeithoch von 19.745 Punkten klettern. Nachdem der EZB Chef Draghi bekannt gab, das man weiterhin bereit sei auch über den März 2017 hinaus weitere 540 Mrd. € in das Finanzsystem zu pumpen legte der DAX eine mehr als 7 % Rallye hin. Während die Industrie-Rohstoffe anziehen können bleibt der Edelmetallsektor noch unter Druck. So verlor Gold vergangene Woche weitere rund 1,5 % während Silber mit rund 0,7 % nur leicht zulegen konnte. Aller Voraussicht nach wird die US-Notenbank die Zinsen am Mittwoch um 0,25 % erhöhen. Dies könnte dann noch mal Druck auf die Edelmetalle, Edelmetallaktien und den Minen-Index geben.



Aber dennoch gab es von unseren Rohstoff- und Biotechnologieunternehmen positives zu berichten.



Pershing Gold hat und Treasury Metals will die Kapitalmärkte anzapfen



Zwei Unternehmen in unterschiedlichen Entwicklungsstufen zapfen die Kapitalmärkte an. Pershing Gold konnte erfolgreich 7,5 Mio. USD einwerben und Treasury Metals, davon gehen wir aus, wird seine Aktien im Wert von rund 2,0 Mio. CAD ebenfalls problemlos emittieren können.



Lesen sie mehr.

http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/pershing-gold-hat-und-treasury-metals-will-die-kapitalmaerkte-anzapfen/





Fond investiert weitere 23,6 Mio. USD in VBI Vaccines



Nach Abschluss der Transaktion hält Perceptive Advisors 15,8 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien und VBI hat genügend Geld um bis mindestens Ende 2018 bedeutende Meilensteine zu erreichen.



Lesen Sie mehr.

http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/fond-investiert-weitere-236-mio-usd-in-vbi-vaccines/





Aus Brazil Resources wird GoldMining



"Wir freuen uns, den Namen des Unternehmens in GoldMining Inc. zu ändern, um so unser diversifiziertes Projektportfolio und unsere Strategie zum Aufbau einer führenden Gold-Akquisitions- und Entwicklungsgesellschaft für ganz Amerika besser zu reflektieren".





Lesen Sie mehr.

http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/aus-brazil-resources-wird-goldmining/





Kirkland Lake Gold Manager kommt zu Treasury Metals



Unter Stewarts Leitung arbeiteten im vergangenen Jahr bei Kirkland Lake Gold Inc. rund 1.350 Mitarbeiter und die Marktkapitalisierung wurde von 240 Mio. auf 1,3 Mrd. CAD gesteigert.



Lesen Sie mehr.

http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/kirkland-lake-gold-manager-kommt-zu-treasury-metals/





Sierra Metals 'Yauricocha'-Mine im November überraschend produktiv



In Sierras Erzmühle konnten im November trotz einer planmäßigen Betriebsunterbrechung mehr als 75.000 Tonnen Gestein verarbeitet werden.



Lesen Sie mehr.

http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/sierra-metals-yauricocha-mine-im-november-ueberraschend-produktiv/





TerraX entdeckt 66,7 g/t Gold in Stichproben



Die 'Dave's Pond'-Struktur ist Teil des viel größeren und sehr aussichtsreichen Zielgebiets 'Sam Otto', das bereits mehrere Scherzonen aufweist.



Lesen Sie mehr.

http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/terrax-entdeckt-667-gt-gold-in-stichproben/





Drei neue Kupfer-Goldsysteme auf Altonas 'Roseby South'-Projekt entdeckt



Die Streichlänge der Mineralisierung ist noch nicht bekannt, die bekannte Kupferanomalie im Boden ist jedoch schon über 2,5 Kilometer identifiziert.



Lesen Sie mehr.

http://www.js-research.de/de/research/altona-mining/news/news/detail/News/drei-neue-kupfer-goldsysteme-auf-altonas-roseby-south-projekt-entdeckt/





Viele Grüße



Ihr



Jörg Schulte











Kommentare zur Pressemitteilung