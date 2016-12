Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Türkei

(ots) - Die Türkei kommt nicht zur Ruhe. Und die Lage

droht weiter zu eskalieren. Wie Recep Tayyip Erdogan auf die

Anschläge zu reagieren gedenkt, ist absehbar: mit patriotischer

Rhetorik und Festnahmen kurdischer Politiker. Dabei weiß der

Präsident die Mehrheit seines Volkes, das auf Rache sinnt, hinter

sich.



Es fällt zunehmend schwer, noch von einer türkischen Nation zu

sprechen. Dafür schließt Erdogans Politik zu viele Menschen aus. Sein

Kurs dämmt den Terrorismus nicht ein, er fördert ihn. Erdogan hat

viele Fehler und sich dabei viele Feinde gemacht.



Der Syrienkrieg hat den Autokraten, der den Staat systematisch zu

einer Präsidialdiktatur umbaut, unter Druck gesetzt. Er hat die

Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) an der türkisch-syrischen Grenze

und auf eigenem Gebiet geduldet und als Feind nicht ernst genommen -

schließlich hat man in den Kurden einen gemeinsamen Feind.



Die Autobombe sprach für die PKK, die Selbstmordattentäter für den

IS. Dass radikale Kurden nun auch bereit sind, bei Anschlägen ihr

Leben zu opfern, ist eine ganz schlechte Entwicklung.







Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 - 585261



Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westfalen-Blatt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 11.12.2016 - 21:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1434933

Anzahl Zeichen: 1456

Kontakt-Informationen:

Firma: Westfalen-Blatt

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 119 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung