Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Bob Dylan

(ots) - Einzig eine Krankheit hätte Bob Dylans

Fernbleiben bei der Verleihung des Literaturnobelpreises in Stockholm

rechtfertigen können. Der Mann, der die renommierte Auszeichnung

wegen seiner »poetischen Neuschöpfungen« zugesprochen bekam, ging

wochenlang nicht ans Telefon, hielt die Jury plump hin und tut dies

immer noch in der Frage, wann er denn seine »Nobelrede« zu halten

gedenke. »In Gedanken« sei er bei den Menschen in Schweden, ließ

Dylan verkünden - das reicht aber nicht. Sein Verhalten ist

unhöflich, undankbar, unmöglich.



Es gibt Preise, die nur geschaffen werden, damit diejenigen, die

ihn ausloben, sich feiern können und ihre Bekanntheit steigern. Dies

gilt vor allem für den Film- und Medienbereich. Außer »Bambi« und

»Goldener Kamera« ist hier nichts von Bedeutung und man würde sich

wünschen, dass Prominente ihnen fernbleiben.



Anders ist das bei den Nobelpreisen; ihnen haftet nicht der

Beigeschmack der Selbstbeweihräucherung und Verwechselbarkeit an.

Einen von ihnen zu bekommen, ist eine wirkliche Ehre - nicht

hinzugehen, ein Affront. Dylans Allüren schaden dem Ansehen des

Preises und dem des Musikers.







