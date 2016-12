Badische Neueste Nachrichten: Langer Atem

ANDREAS JÜTTNER

(ots) - Jetzt kann ja eigentlich nur noch der Oscar

kommen: Der Triumphzug von Maren Ades Tragikomödie "Toni Erdmann"

scheint nicht abreißen zu wollen. Allerdings: So viele Preise "Toni

Erdmann" auch noch einheimsen mag (und verdient hat der Film sie

alle), so ist der größte Erfolg doch die Resonanz beim Publikum. Man

bedenke: "Toni Erdmann" dauert zwei Stunden 42 Minuten und bietet

weder "Stars" noch "Action". Dass diese Geschichte über 700 000

Menschen ins Kino lockt, bestätigt Maren Ades Prinzip, ihre Projekte

mit langem Atem zu verfolgen: Statt dem Berlinale-Erfolg "Alle

Anderen" von 2009 schnell einen weiteren Film nachzuschieben, um sich

als Marke zu etablieren, hat sie über sieben Jahre hinweg an "Toni

Erdmann" gefeilt. Wenn es ihr gelingt, diesen langen Atem in der

schnelllebigen Filmbranche zu behalten, dann muss selbst ein Oscar

für "Toni Erdmann" nicht das Ende der Fahnenstange sein.







Pressekontakt:

Badische Neueste Nachrichten

Klaus Gaßner

Telefon: +49 (0721) 789-0

redaktion.leitung(at)bnn.de



Original-Content von: Badische Neueste Nachrichten, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Badische Neueste Nachrichten

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 11.12.2016 - 21:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1434935

Anzahl Zeichen: 1273

Kontakt-Informationen:

Firma: Badische Neueste Nachrichten

Stadt: Karlsruhe





Diese Pressemitteilung wurde bisher 64 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung