Rheinische Post: Ramelow hält rot-rot-grüne Bundesregierung nach 2017 für "eindeutig bessere Lösung"

(ots) - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow

(Linke) hat sich für eine rot-rot-grüne Bundesregierung nach der Wahl

2017 ausgesprochen. "Eine Fortsetzung der großen Koalition im Bund

täte jedenfalls weder unserem Land noch der Demokratie gut", sagte

Ramelow der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Montagausgabe). "Eine Mitte-Links-Regierung für soziale

Gerechtigkeit wäre die eindeutige bessere Lösung", so der

Linken-Politiker. Ramelow begrüßte das zweite Strategietreffen von

Abgeordneten der SPD-, Linken- und Grünen-Fraktion auf Bundesebene,

an dem am Sonntagabend rund 75 Parlamentarier teilnahmen. "Es ist

gut, wenn die drei in Frage kommenden Partner sich frühzeitig

zusammensetzen, um ohne Vorbedingungen das Gemeinsame aber auch das

Trennende klar zu benennen und so die Voraussetzungen für ein solches

Bündnis im Bund diskutieren und definieren", sagte Ramelow.

Rot-Rot-Grün in Thüringen zeige, dass ein solches Bündnis

funktioniere.







