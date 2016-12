Booq feiert jetzt schon Weihnachten

Der Laptop-Rucksack Boa squeeze steht im Fokus der zweiten Adventsaktion von booq

(firmenpresse) - Sierra Madre, USA, im Dezember 2016 – Das Weihnachtsmärchen geht weiter: Auch in dieser Woche finden clevere Christkinder eine stilvolle Überraschung im booq Online Shop. Noch bis einschließlich Sonntag, den 11. Dezember, erhalten Besteller des edel designten Rucksacks Boa squeeze eine kostenlose Zubehörtasche.



Boa squeeze zeigt, wie smart und schlank sich auch ein großformatiger Rucksack zeigen kann - dank des cleveren Designs von booq. Noch dazu ist dieser Laptop-Rucksack mit einem knappen Kilo ein echtes Leichtgewicht. Dabei bietet er kreativen Profis und digital Natives reichlich Platz für alle nützlichen Begleiter durch den Alltag: Ein 13 bis 15 Zoll großes MacBook Pro bzw. Laptop im entsprechenden Format lässt sich im schlanken Business-Rucksack Boa squeeze von booq ebenso sicher und ordentlich verstauen wie jede Menge Zubehör.



Die weiche Polsterung im Laptopfach sorgt dafür, dass der mobile Computer nicht verkratzt. Zahlreiche offene Unterteilungen in unterschiedlichen Formaten sowie die mit hochwertigen YKK-Reißverschlüssen gesicherten Fächer helfen dabei, kleines und größeres Zubehör ordentlich zu verstauen und leicht wiederzufinden.



Dank des harmonisch abgerundeten Designs und der schwarzen Außenhülle aus robustem, wasserfestem 1680 Denier Ballistic Nylon macht Boa squeeze auf dem Fahrrad oder in der U-Bahn eine genauso stilvolle Figur wie beim Geschäftstermin oder abends in der Bar.



Und falls es mal doch mal etwas schwerer wird: Die ergonomisch geformten Schulterpolster passen sich ihrem Träger optimal an und das Airmesh-Rückenpolster sorgt für angenehme Belüftung.



Den Laptoprucksack Boa Squeeze gibt es bis 11. Dezember im Rahmen der Weihnachtsaktion inklusive einer Etuitasche. Am 12. Dezember stellt booq die nächste Aktion vor.



Den Boa Squeeze gibt es im booq Onlineshop für 130 Euro inklusive MwSt.



https://booq.de/blogs/booqmarks/weihnachten







http://www.booq.de



booq - Taschen für Creative Professionals

Das kalifornische Taschenlabel booq wurde 2002 von dem Deutschen Thorsten Trotzenberg gegründet. Mit Sitz in Sierra Madre, Kalifornien, und Husum, Schleswig-Holstein, bietet das Familienunternehmen eine breite Produktpalette an Taschen für Laptops, Tablets und Digitalkameras. Hochwertige Verarbeitung, optimaler Schutz des Inhalts, leichte Zugänglichkeit sowie kreatives Design zeichnen die booq-Taschen aus. Die verarbeiteten Komponenten und Materialien stammen von führenden, qualitätsorientierten Zulieferern aus aller Welt. Über die eingearbeitete Terralinq-ID-Nummer können verloren gegangene Taschen an ihren Besitzer zurückgegeben werden. Zu beziehen sind die booq-Taschen über Gravis und den booq Onlineshop, für Fachhändler über ComLine.

Weitere Informationen unter https://booq.de

Follow us on Twitter: http://twitter.com/booqeurope



