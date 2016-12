Rheinische Post: Nachtflugrekord in Düsseldorf

(ots) - Von Januar bis Ende Oktober sind am Flughafen

Düsseldorf 1901 Flugzeuge zwischen 23 Uhr und sechs Uhr früh

gelandet. Dies ergibt eine Präsentation des Flughafens, über die die

"Rheinische Post" (Montagausgabe ) berichtet. Die 1901

Nachtlandungen in zehn Monaten sind mehr als in jedem anderen ganzen

Jahr seit 2005. Kommen rund 100 Nachtlandungen bis Ende Dezember

hinzu, werden 200 Fälle im ganzen Jahr erreicht - fast sieben pro

Tag, rund 600 mehr als in vielen Vorjahren.



Als einen der Gründe für den Rekord nennt der Airport neben

Streiks und Unwettern ungewohnt viele Verspätungen von den Balearen,

dem spanischen Festland und aus Italien. "Die Zahlen stimmen uns

nicht zufrieden", erklärte gegenüber der "Rheinischen Post" Thomas

Kötter, Sprecher des Airports. Christoph Lange, Vorsitzender des

Bürgervereins gegen Fluglärm, beklagte: "Diese vielen Nachtlandungen

sind ein Rekord und nicht akzeptabel."







Datum: 12.12.2016 - 04:00

