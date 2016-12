Saarbrücker Zeitung: Wirtschaft warnt vor gefälschten Weihnachtsschnäppchen

(ots) - Kurz vor Weihnachten warnt der Deutsche

Industrie- und Handelskammertag (DIHK) die Verbraucher vor

nachgemachten Weihnachtsschnäppchen. Die Rechtsexpertin des

Verbandes, Doris Möller, sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Montag):

"Es ist nicht alles Gold, was glänzt - Schnäppchen entpuppen sich oft

als Fälschungen."



Deutschland sei neben Italien, Frankreich und Spanien besonders

von der Marken- und Produktpiraterie betroffen, ergänzte Möller.

Demnach werden vor allem Spielsachen, Kosmetika, Bekleidung, Schuhe,

Sportartikel, Uhren und Schmuckwaren gefälscht. Allein die hiesigen

Schmuckproduzenten müssten pro Jahr Umsatzeinbußen in Höhe von 247

Millionen Euro verkraften, betonte Möller. Laut einer EU-Studie

beschere zudem nachgemachtes Spielzeug den deutschen Herstellern

Verluste von 327 Millionen Euro im Jahr.



Möller riet den Verbrauchern, im Fachhandel einzukaufen und die

dortige Beratung in Anspruch zu nehmen. "Im Übrigen bieten die

Geschäfte auch Umtauschkonditionen, die Fälscher dagegen nicht",

ergänzte die DIHK-Expertin.







Pressekontakt:

Saarbrücker Zeitung

Büro Berlin



Telefon: 030/226 20 230



Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Saarbrücker Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 12.12.2016 - 05:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1434947

Anzahl Zeichen: 1404

Kontakt-Informationen:

Firma: Saarbrücker Zeitung

Stadt: Saarbrücken





Diese Pressemitteilung wurde bisher 163 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung