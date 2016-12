neues deutschland: UNICEF Deutschland: "Die Arbeit für Kinder muss politischer werden"

(ots) - 70 Jahre nach der Gründung des Kinderhilfswerks der

Vereinten Nationen sieht Rudi Tarneden, Pressesprecher von UNICEF

Deutschland, auch hierzulande noch einigen Handlungsbedarf. »Die

Arbeit für Kinder muss politischer werden«, sagte er im Gespräch mit

der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland"

(Montagausgabe) und forderte, Kinderrechte im Grundgesetz

festzuschreiben. Das hätte wichtige praktische Konsequenzen für das

Handeln von Politik und Verwaltungen: "Wenn beispielsweise

Entscheidungen über soziale Unterstützung getroffen werden, muss

überprüft werden, ob sie dem Wohl von Kindern schaden, nützen oder

neutral sind. Diese Bewertung würde der Politik in viel stärkerem

Maße als heute abverlangt."



Tarneden forderte weiterhin eine Verschränkung von Nothilfe und

längerfristiger Entwicklungszusammenarbeit. "Wir halten es für

dringend notwendig, dass die Länder, in denen es Kindern nicht gut

geht, befähigt werden, mittel- und langfristig die Situation zu

verbessern." Geld alleine löse die Probleme nicht, obwohl es ohne

ausreichende Finanzierung auch nicht gehe.







