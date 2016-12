Leistungsfähige Front-Terminal Batterieserie FXH von YUASA

Ideal für kritische Standby-Anwendungen in der USV

Lange Lebensdauer und hohe Leistungsfähigkeit - die FXH-Serie von YUASA.

(firmenpresse) - Düsseldorf, Dezember 2016 - Die YUASA Battery (Europe) GmbH bietet mit der neuen FXH-Serie ventilgeregelte Bleisäure-Batterien (VRLA) für den Einsatz in der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV), darunter Anwendungen in der Telekommunikation und in Rechenzentren.

Die FXH-Serie umfasst acht Typen an Front-Terminal Batterien mit den Kapazitäten 45, 90, 100, 140, 155, 185, 190 und 200 Ah. Die VRLA-Batterien bieten gemäß Eurobat eine lange Lebensdauer von über 12 Jahren (very long life) sowie eine hohe Leistungsfähigkeit. Damit zeichnen sie sich insbesondere für kritische Standby-Anwendungen aus. Die AGM-Technologie sorgt für das Absorbieren des Elektrolyts in einem Glasfaservlies und damit für einen sicheren Betrieb. Alle Modelle verfügen außerdem über ein flammhemmendes ABS-Gehäuse nach UL94:V0. Dank frontseitiger Anschlüsse ermöglichen die Batterien den einfachen Zusammenschluss zu größeren Batteriesystemen und erleichtern den schnellen Austausch einzelner Batterien.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.yuasaeurope.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit und einem weitreichenden Marketing- und Distributionsnetzwerk in Europa. Das breite Angebot an Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien von YUASA deckt die meisten bekannten Applikationen, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV-Systeme, Notlichtsysteme und OEM-Ausrüstung, ab.



Die YUASA Battery (Europe) GmbH in Düsseldorf wurde 1983 gegründet. Von hier aus erfolgt die Betreuung von 15 Ländern innerhalb Europas. Mit ihren drei Geschäftsbereichen Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen), Automotive (Automobil-Starterbatterien) und Motorcycle (Motorrad-Starterbatterien) deckt sie die wichtigsten Marktsegmente für Batterieanwendungen ab.

YUASA ist offizieller Teampartner von F95 Fortuna Düsseldorf und stattet den Mannschaftsbus mit Batterien aus.

Dies ist eine Pressemitteilung von

YUASA Battery (Europe) GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Agentur Lorenzoni GmbH

Beate Lorenzoni

Landshuter Str. 29

845435 Erding

beate(at)lorenzoni.de

08122 / 559170

http://www.lorenzoni.de



Datum: 12.12.2016 - 07:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1434952

Anzahl Zeichen: 1062

Kontakt-Informationen:

Firma: YUASA Battery (Europe) GmbH

Ansprechpartner: Raphael Eckert

Stadt: Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 41790-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 132 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung