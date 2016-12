Achim Baumstark vor neuer beruflicher Herausforderung

(ots) - Achim Baumstark, seit 2013 Leiter Informatik und

Mitglied der Geschäftsleitung, verlässt Helsana und wird Mitglied der

Konzernleitung der Helvetia Gruppe, wo er die Funktion des Chief

Technology Officers (CTO) übernimmt.



«In den drei Jahren bei Helsana hat Achim Baumstark unsere

Informatik entscheidend geprägt. Unter seiner Ägide konnten wir das

umfangreichste Informatikprojekt der Firmengeschichte erfolgreich

umsetzen. In der Geschäftsleitung hat er unseren Fokus auf die

Digitalisierung geschärft», kommentiert CEO Daniel H. Schmutz.

Verwaltungsratspräsident Thomas D. Szucs ergänzt: «Mit seinem

Leistungsausweis kommt eine solche Berufung nicht überraschend. Ich

gratuliere Achim Baumstark im Namen des ganzen Verwaltungsrates zur

neuen Herausforderung.»



Achim Baumstark verlässt Helsana im zweiten Quartal 2017 und

stellt in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung und dem

Verwaltungsrat die Übergabe der laufenden Arbeiten und Mandate

sicher. Seine Nachfolge wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt

gegeben.



Helsana - engagiert für das Leben



Die Helsana-Gruppe engagiert sich als vertrauenswürdige Schweizer

Kranken- und Unfallversicherung für die Gesundheit und Vorsorge von

Privaten und Unternehmen. Das Unternehmen ist eine nicht

börsenkotierte Aktiengesellschaft und als Holding organisiert. Unter

dem Holdingdach betreiben die Gesellschaften Helsana, Progrès, Sansan

und Avanex das operative Geschäft. Helsana beschäftigt schweizweit

über 3000 Mitarbeitende und nimmt mit einem Prämienvolumen von sechs

Milliarden Franken im Schweizer Versicherungsmarkt eine führende

Position ein.



Helsana schützt 1,9 Millionen Menschen gegen die finanziellen

Folgen von Krankheit, Unfall, Mutterschaft und Pflegebedürftigkeit im

Alter. Mit einem breiten Angebot in den Bereichen Grund-, Zusatz- und



Unfallversicherung engagiert sich Helsana für das Leben jedes

Einzelnen.



Für 50 000 Firmen und Verbände mit insgesamt 678 000 Versicherten

entwickelt Helsana Versicherungslösungen zur Abfederung der

wirtschaftlichen Folgen krankheits- oder unfallbedingter Absenzen.







Datum: 12.12.2016 - 07:01
Sprache: Deutsch

Datum: 12.12.2016 - 07:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1434953

Anzahl Zeichen: 2690

