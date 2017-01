Nagelneues „Reich der Sinne“ eröffnet im Frühling im Ansitz Golserhof

(firmenpresse) - Der 10. März 2017 wird ein „Feiertag“ für Genießer: Dann eröffnet der Ansitz Golserhof****s sein neues „Reich der Sinne“. Hoch über Meran, eingebettet in blühende Obst- und Weingärten, läutet das exklusive Refugium eine neue Sauna-Ära ein. In einem komplett neuen Ambiente erleben Saunafreunde alles, was ihr Herz begehrt – von der Finnischen Sauna, über eine Bio-Sauna, ein Sole-Dampfbad, eine Infrarotkabine mit Sole-Vernebelung, Crashed-Ice-Brunnen, Kaltwasser-Tauchbecken, Frischluft-Außenbereich bis hin zu den beiden schönen Ruheräumen „Chillout“ und „Deep Silence“. Vielfältige Sauna-Aufgüsse und Peelings in der Dampfsauna runden das Topangebot rund um das gesunde Schwitzen ab. Kein Stein bleibt in der bevorstehenden Winterpause auf dem anderen. Der neue SPA- und Wellnessbereich soll im Frühling mit der Sonne um die Wette strahlen. Apropos Sonne: Ab 2017 sind im Golserhof alle Gästezimmer individuell klimatisiert. Der romantische Sonnengarten lädt schon an den ersten Frühlingstagen zum wohltuenden Sonnenbad in gemütlichen Kuschelnestern sowie im Whirlpool. Im Freien finden Golserhof-Gäste zurück zu neuer Vitalität und Gelassenheit. Ein ganzheitliches Wohlgefühl, gekrönt von heilsamen Bade- und Schönheitsritualen, pflegt im Golserhof Körper und Seele. Der Golserhof ist ein kleines (50 Gäste), liebevoll geführtes Privathotel in Dorf Tirol. Von den Sonnenterrassen schweift der Blick auf Meran und die umliegenden Berggipfel. Direkt vom Hotel aus brechen die Wanderer und Biker in den Naturpark Texelgruppe, den größten Südtiroler Naturpark, auf. Die Altstadt Merans, das Herz der Kur-, Kultur- und Kaiserstadt lockt zum Bummeln und Flanieren. Zudem ist der Golserhof ein Partnerhotel der Therme Meran. Den Golserhof gibt es schon seit vielen Jahrhunderten und noch heute werden dort leckere Südtiroler Äpfel und Wein angebaut. Mit viel Engagement, Fleiß und visionären Ideen wurde aus dem einstigen Bauernhof ein feines Viersterne-Superiorhotel. Erlesene Weine und ein schmackhaft-vitales Kulinarium mit dem Frischen und Guten, das in Südtirol wächst und gedeiht, sind Teil exklusiver Urlaubstage. Die geführten Wanderungen und das Vitalprogramm mit Hausherrn Patrick Mair und Vitaltrainer Luis bringen Schwung in den Urlaub.





Wellness pur ab 15.03.17

Leistungen: 3, 5 oder 7 Nächte inkl. ¾ Verwöhnpension, Wellnessgutschein im Wert von 35 Euro p. P., freie Nutzung des Wellnessbereichs, Garagenstellplatz, Aktivprogramm Mo.–Fr., Fitnessraum, kostenloser Verleih von Wander-Equipment, kostenloser Mountainbike-Verleih, E-Bikes gegen Leihgebühr, Gästekarte „Meraner Land“ mit zahlreichen Vorteilen und Vergünstigungen – Preis p. P.: f. 3 Nächte ab 331 Euro, f. 5 Nächte ab 522 Euro, f. 7 Nächte ab 681 Euro



