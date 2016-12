Zahnarzt Landshut - Zahnarztpraxis Dr. Peter Hoffmann & Kollegen

Wo Kompetenz Vertrauen schafft - Zahnarztpraxis Hoffmann& Kollegen in Landshut

Zahnarzt Dr. Peter Hoffmann& Zahnärztin Christina Kellner (Bildquelle: Zahnarztpraxis Dr. Peter

(firmenpresse) - "Man fühlt sich dort einfach gut aufgehoben." Dieses Credo einer breiten Mehrheit von Patienten der Zahnarztpraxis Hoffman & Kollegen aus Landshut spricht für sich. Ein Beweis des Vertrauens und ein Zeichen dafür, wie zahnärztliche Kompetenz gepaart mit Sensibilität und das individuelle Eingehen auf jeden einzelnen Patienten Vertrauen schaffen.

Auf die Frage, was den Erfolg einer Zahnarztpraxis ausmache, antworten Dr. Peter Hoffmann & Kollegen aus Landshut unisono: "Die persönliche Hinwendung zum Patienten." Und Dr. Hoffmann fügt hinzu: "Ein Patient spürt einfach, ob sein Zahnarzt an ihm persönliches Interesse bekundet und er sich bei ihm in guten Händen fühlen kann. Die Kompetenz eines Zahnarztes bemisst sich nicht nur an dessen medizinisch-technischem

Know-how, sondern auch an der Fähigkeit, einfühlsam auf seine Patienten einzugehen." Fachliche plus soziale Kompetenz des gesamten Praxisteams seien die Voraussetzung, um ein Klima des Vertrauens zwischen Patient und Zahnarzt zu schaffen, ohne das eine erfolgreiche Behandlung nicht möglich sei, so Schönberger weiter.

Die Praxis Dr. Hoffmann & Kollegen zählt längst schon zu den ersten Adressen in punkto "Zahngesundheit" im Großraum Landshut. "Beratung inklusive Aufklärung, Behandlung, Nachsorge, alles erstklassig. Die geben wirklich das Beste", bringt ein Patient aus Landshut seine Erfahrungen mit der Zahnarztpraxis Dr. Hoffmann & Kollegen auf den Punkt. "Das Beste zu geben", bedeutet für die beiden Landshuter Zahnärzte auch mit der rasanten Entwicklung auf dem Sektor der Zahnmedizin Schritt zu halten. Dazu gehören regelmäßige Fortbildungen ebenso wie die Mitarbeit in zahlreichen Foren und die Teilnahme an internationalen Fachkongressen. Dass auch ein hochmodernes, stets auf dem neuesten Stand befindliches technisches Equipment zum "Besten" gehört, versteht sich von selbst. Der sogenannte Diodenlaser etwa eignet sich hervorragend für die chirurgisch-zahnärztliche Schnittführung. Ein weiteres Einsatzgebiet sind die Wurzelkanalbehandlung sowie die konservierende Zahnheilkunde oder auch die Behandlung überempfindlicher Zahnflächen. Um präzise Aufnahmen von Mund, Zähnen und Zahnfleisch zu erhalten, setzt man in der Landshuter Praxis auf die intraorale Kamera. Digitale Röntgentechnik wiederum besitzt den Vorteil der geringeren Strahlenbelastung (Reduzierung gegenüber herkömmlicher Röntgentechnik 50-70 %). Ein weiterer Pluspunkt der Landshuter Zahnarztpraxis ist das zur Praxis gehörende Zahnlabor. Dies ermöglicht eine optimale Kommunikation zwischen Patient, Zahnarzt und Zahntechniker und garantiert kurze Wege.

www.dr-peter-hoffmann.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.dr-peter-hoffmann.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Ihr Zahnarzt in Landshut - Zahnarztpraxis Dr. Peter Hoffmann & Kollegen

Dies ist eine Pressemitteilung von

Zahnarztpraxis Dr. Peter Hoffmann

PresseKontakt / Agentur:

Kunze Medien AG

Bärbel Reiner

Leopoldstr. 250

80807 München

sem(at)kunze-medien.de

089/38187187

http://www.kunze-medien.de



Datum: 12.12.2016 - 10:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1435021

Anzahl Zeichen: 2844

Kontakt-Informationen:

Firma: Zahnarztpraxis Dr. Peter Hoffmann

Ansprechpartner: Dr. Peter Hoffmann

Stadt: Landshut

Telefon: 0871/9511944





Diese Pressemitteilung wurde bisher 117 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung