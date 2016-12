Resümee von projekt0708 zur „SuccessConnect“ 2016 in Wien

Cloudlösungen für das Personalmanagement halten auch in deutschen Unternehmen Einzug



München, 12. Dezember 2016. Die Einführung von SAP-Cloudlösungen für das Personalmanagement stehen nun auch bei den Unternehmen in Deutschland auf der Tagesordnung. Für die SAP-Dienstleistungspartner ergibt sich daraus die Aufgabe, diese neuen Anwendungen in bestehende SAP-Landschaften zu integrieren und entsprechend den kundenspezifischen Bedürfnissen zu erweitern – so die wichtigsten Eindrücke des projekt0708-Teams von der diesjährigen SuccessConnect in Wien.



(firmenpresse) - Die von SAP SuccessFactors organisierte, englischsprachige Konferenz für HR-Manager fand am 28./ 29. November in Wien statt. In den Keynotes und über 80 Sessions ging es schwerpunktmäßig um die Herausforderungen der digitalen Transformation. Praxisbezug, Erfahrungsaustausch und Networking standen dabei im Vordergrund. projekt0708 war mit sechs Teilnehmern vor Ort, um aus erster Hand zu erfahren, was die HR-Branche bewegt.



Michael Scheffler, Geschäftsführer von projekt0708, beobachtet einen Paradigmenwechsel in Bezug auf Cloudanwendungen in deutschen HR-Abteilungen: „Bis vor kurzem herrschte bei HR-Verantwortlichen in der DACH-Region gerade in Deutschland eine interessierte, aber dennoch abwartende Haltung gegenüber Cloudlösungen vor. Sicherheitsbedenken spielten dabei eine wichtige Rolle. Das ändert sich nun: Viele der Unternehmen, mit denen wir sprechen konnten, berichten von konkreten Projekten und Planungen zur Einführung cloudbasierter Anwendungen.“



Der Trend gehe eindeutig zu hybriden Systemen, so Scheffler weiter. Dabei werde bestehende On-Premise-Software um Module aus der Cloud ergänzt. Eine professionelle Integration sei entscheidend. Mit dem „Integration Service der SAP HANA Cloud Platform“ (vormals SAP HANA Cloud Integration (HCI)) greife man das Thema auch beim Hersteller auf. „Als SAP-Gold-Partner freuen wir uns auf diese Herausforderung. Wir verfügen über fundierte Projekterfahrung und können das technologische Know-how unserer Spezialisten im Bereich SuccessFactors-Lösungen in solche Integrationsprojekte mit einbringen“, ergänzt Scheffler.



Ebenso wichtig ist die Erweiterbarkeit von SuccessFactors-Lösungen um kundenspezifische Anwendungen, die nun deutlich erleichtert wurde. Dazu konnten den Teilnehmer der SuccessConnect bereits mehrere erfolgreich umgesetzte Projekte präsentiert werden. Application-Development-Partnern wie projekt0708 bietet die SAP-Entwicklerplattform den Freiraum, SuccessFactors-Lösungen für ihre Kunden weiterzuentwickeln und eigene Add-on-Lösungen und Apps zu programmieren. Die SAP-Basis wird somit exponentiell durch Know-How und Innovationen der Partner erweitert – ein echter Mehrwert für die Kunden.





Die SuccessConnect in Wien ist Teil einer globalen Veranstaltungsreihe, die jährlich in mehreren Städten, darunter Singapur, Shanghai, Las Vegas, Sydney und Tokio, durchgeführt wird.







Über projekt0708

Die projekt0708 GmbH (www.projekt0708.com) ist ein innovatives, auf SAP ERP Human Capital Management (SAP ERP HCM) spezialisiertes IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Garching bei München.



Ursprünglich als Arbeitstitel für das „Projekt Selbständigkeit“ der Firmengründer gedacht, diente projekt0708 später der Namensgebung des Unternehmens. Seit Juli 2008 unterstützen die Experten von projekt0708 Unternehmen jeder Größenordnung und jeder Branche. Das Leistungsportfolio umfasst neben HR-Konzept- und Prozessberatung insbesondere SAP-ERP-HCM-Beratungsleistungen. Hinzu kommt ein tiefes technologisches Wissen, das alle erforderlichen Technologien, Methoden und Programmiersprachen für eine maßgeschneiderte Implementierung sowie kundenspezifische Zusatzentwicklungen umfasst. Die Kernkompetenz von projekt0708 liegt im Bereich Talentmanagement und in der Optimierung von HR-Prozessen.



projekt0708 GmbH

Kommentare zur Pressemitteilung