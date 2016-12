Schön, wenn es unter die Haut geht

Subcutane Hyaluron-Natural-Lifting

(firmenpresse) - Gute Nachrichten: Frisches und gepflegtes Aussehen ist nicht nur eine Frage des Geburtsdatums, sondern vielmehr eine Frage des Lebensstils. Viel Bewegung, ein Spaziergang mit offenen Sinnen in der Natur, Ruhe und Entspannung, ein tiefer Atemzug im Grünen, ausgewogene Ernährung – ein achtsamer Umgang mit sich selbst führt dazu, sich wortwörtlich wohl in der Haut zu fühlen. Denn die Haut ist das Spiegelbild unserer Seele. Bei Hautproblemen sind, neben physiologischen Faktoren, immer seelische Aspekte mit im Spiel. Verhelfen wir der Seele zu Ausgeglichenheit, pflegen wir gleichzeitig unser Äußeres. Und umgekehrt: Strahlt die Haut, blüht auch die Seele auf. Dabei bietet uns die Fülle der Natur die besten Wirk- und Pflegestoffe, die es uns erleichtern die Zeichen der Zeit effizient zu mildern. SUBCUTANE Naturkosmetik hat es sich zum Ziel gesetzt, mit modernsten Extraktions- und Produktionsmethoden und durch schonende Verarbeitung erstklassiger Naturstoffe, der Haut zu Frische, Gesundheit und Schönheit zu verhelfen. Konzentrierte Pflanzenwirkstoffe, natürliche Feuchtigkeitsspender und wertvollste Pflanzenöle sind die Eckpfeiler der SUBCUTANE Naturkosmetik. Mit diesem hochwirksamen, natürlichen Pflegesystem wird die Vitalfunktion der Haut stimuliert, werden Mangelerscheinungen ausgeglichen und ein intakter schützender Hydro-Lipid-Film aufgebaut und erhalten. Die Haut wird straffer, elastischer und von innen heraus gefestigt. SUBCUTANE bietet eine rein natürliche BDIH-zertifizierte Kosmetiklinie für höchste Ansprüche und geht buchstäblich unter die Haut. Die wertvollen Produkte wirken nicht nur auf die oberste Hautschicht, sondern ziehen bis tief in jene Schichten ein, deren perfekte Funktion für die Erhaltung einer gesunden Haut besonders wichtig ist. SUBCUTANE Hautlieblinge: das Mizellen Gesichtswasser „Rose“, das sowohl auf Alkohol als auch auf synthetische Konservierungsstoffe verzichtet, die Feuchtigkeitsbalance, die Hydro Lipid Emulsion, das Straffungsserum, der Augenbalsam, der Tiefenreinigungsschaum, das Hyaluron Natural Lifting Gel, das Edelstein Basen Bad und das Body Soft Fluid Q10 & Hyaluron.





