SCHNEEWITTCHEN UND DIE SIEBEN ZWERGE am 16. Dezember im Disney Channel

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Mitte der 1930er Jahre entschied sich Walt Disney nach zahlreichen Cartoons, mit SCHNEEWITTCHEN UND DIE SIEBEN ZWERGE seinen ersten abendfüllenden Zeichentrickfilm mit synchronisiertem Ton zu produzieren. Nach vier Jahren Produktionszeit feierte der Klassiker schließlich am 21. Dezember 1937 sein Spielfilmdebüt auf der großen Leinwand. Basierend auf dem gleichnamigen Märchen der Gebrüder Grimm arbeiteten zur Spitzenzeit 750 Künstler an dem Klassiker, Hauptzeichner, Assistenzzeichner, Zwischenphasenzeichner, Layouter, Hintergrundmaler, Spezialeffektzeichner sowie Tuscherinnen und Koloristinnen an dem Film. Der Visionär Walt überwachte sein Projekt Tag- und Nacht, verließ an manchen Tagen nicht einmal die Studios und schlief auf der Bürocouch: Fertige Skizzen wurden verworfen, Handlungsstränge laufend geändert, neues hinzugefügt und vieles aus dem ursprünglichen Skript gestrichen.

Produziert unter der Regie von David D. Hand war das animierte Meisterwerkt der Durchbruch zum weltweiten Erfolg der Disney Studios und er wurde zum Meilenstein der Trickfilmgeschichte, für den Walt Disney im Jahr 1938 nachträglich einen Ehren-Oscar® mit einer großen und sieben kleinen Statuen erhielt.

Zu Ehren von Walt Disneys Todestag am 15. Dezember zeigt der Disney Channel in der Reihe der ?Disney Channel Lieblingsfilme? am Freitag, den 16. Dezember um 20.15 Uhr SCHNEEWITTCHEN UND DIE SIEBEN ZWERGE exklusiv im Fernsehen.

Darüber hinaus wird eine Woche später CINDERELLA ? der zwölfte abendfüllende Zeichentrickfilm der Walt Disney Studios ? zu sehen sein, der im Jahr 1950 in die Kinos kam. Das Jahr darauf wurde der Film für den Oscar® in den Kategorien ?Bester Song?, ?Beste Musik? und ?Bester Tonschnitt? nominiert. Zudem wurde das Meisterwerk 1951 mit dem ?Goldenen Bären? und dem Publikumspreis der Berlinale als bester Musikfilm ausgezeichnet.

Sendehinweise ?Disney Channel Lieblingsfilme? im Dezember

? SCHNEEWITTCHEN UND DIE SIEBEN ZWERGE, Fr., 16.12. um 20.15 Uhr

? CINDERELLA, Fr., 23.12. um 20.15 Uhr

? DIE SCHÖNE UND DAS BIEST ? WEIHNACHTSZAUBER, Sa., 24.12. um 20:15 Uhr

? ALADDIN, Fr., 30.12. um 20.15 Uhr

Der Disney Channel ist im Free-TV seit Januar 2014 überall frei empfangbar. Der Sender konzentriert das Programmangebot tagsüber auf Kinder und Familien, am Abend stehen Erwachsene, vor allem Frauen im Fokus.

The Walt Disney Company GSA

The Walt Disney Company GSA

Karin Schlamp

Kronstadter Str. 9 - 11

81677 München

disney-bildredaktion(at)interactive21.de

+49 (0) 89 127 1061 19

