Öffentliches Preisrecht Seminare und Workshops 2017

Aufträge öffentlicher Auftraggeber unterliegen dem öffentlichen Preisrecht in Form der „Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen“ (VO PR 30/53). Zuständig für die Preisprüfungen sind die Preisüberwachungsbehörden und bei Verteidigungsaufträgen in bestimmten Fällen auch das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw).

(firmenpresse) - Neben meiner Beratungstätigkeit biete ich auch im Jahr 2017 an verschiedenen Orten praxisorientierte Seminare und Workshops zum Preisrecht an, die dabei helfen, die grundlegenden Vorschriften der VO PR 30/53 und LSP (Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten) besser zu verstehen. Im Fokus stehen dabei die häufigsten Probleme in der Praxis und die vertiefende Behandlung von Fragen, die für Auftraggeber oder Auftragnehmer von besonderer Wichtigkeit sind.



Der Inhalt der Seminare besteht insbesondere aus der eingehenden Erläuterung der Preistreppe mit den verschiedenen Preistypen (Marktpreis, Selbstkostenfestpreis, Selbstkostenrichtpreis, Selbstkostenerstattungspreis) sowie deren Besonderheiten, den Anforderungen des Preisrechts an das Rechnungswesen und die Kalkulation, die Kostenarten einschließlich der kalkulatorischen Kosten und dem Ablauf einer Preisprüfung sowie aus den speziellen Regelungen bei Verteidigungsaufträgen.



Meine offenen Seminare und Workshops finden im Jahr 2017 an diesen Terminen statt:



•21. und 22.07.2017 in Berlin bei der Bitkom Akademie:

Preisrecht bei öffentlichen Aufträgen: Verteidigung – Sicherheit – F&E



•08.03.2017 in Hamburg beim Führungskräfte-Forum des Behörden Spiegel:

Preisrecht und Preisprüfung bei Verteidigungsaufträgen



•22.03.2017 in Darmstadt in Kooperation mit dem Fachverlag Thomas Ferber:

Praxis-Seminar und Workshop Preisrecht und Preisprüfung

Bescheinigung nach § 15 FAO möglich



•04.04.2017 in Oberpfaffenhofen bei München bei der Carl-Cranz-Gesellschaft:

Einführung in das öffentliche Preisrecht



•30.05.2017 in Frankjfurt beim Führungskräfte-Forum des Behörden Spiegel:

Der richtige Preistyp bei öffentlichen Aufträgen



•27.09.2017 in Köln in Kooperation mit dem Fachverlag Thomas Ferber:

Praxis-Seminar und Workshop Preisrecht und Preisprüfung

Bescheinigung nach § 15 FAO möglich



•07.11.2017 in Berlin beim Führungskräfte-Forum des Behörden Spiegel: Seminar: Preisrecht und Preisprüfung bei Verteidigungsaufträgen





Daneben biete ich auch laufend auf Anfrage Inhouse-Seminare zum Thema Öffentliches Preisrecht und Preisprüfungen an. Dabei handelt es sich um maßgeschneiderte Seminare, Schulungen und Workshops, die speziell auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind.



Alle meine Seminare sind aus meiner über 25jährigen Praxis für die Praxis konzipiert. Die für Preisprüfungen wichtige betriebswirtschaftliche Sicht steht dabei eindeutig im Vordergrund. Sie erhalten keine trockene Rechtsvorlesung, sondern sofort anwendbares praktisches Know-how.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.singer-preispruefung.de/seminare.html



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Michael Singer (Singer Öffentliche Aufträge und Preisprüfung) unterstützt seine Kunden aufgrund mehr als 25 Jahren Erfahrung im Bereich Öffentliches Preisrecht, Preisprüfung und Ausschreibungen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Beratung vor und nach Preisprüfungen sowie die bundesweite Durchführung von praxisorientierten Schulungen, Workshops und Inhouse-Seminaren zum Öffentlichen Preisrecht.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Singer Öffentliche Aufträge und Preisprüfung

Leseranfragen:

Singer Öffentliche Aufträge und Preisprüfung

Bengelsdorfstr. 24

22179 Hamburg

Telefon: 040/6957304

Mobil: 0151/15632915

E-Mail: michael(at)singer-preispruefung.de

Datum: 12.12.2016 - 10:06

Sprache: Deutsch

News-ID 1435034

Anzahl Zeichen: 3139

Kontakt-Informationen:

Firma: Singer Öffentliche Aufträge und Preisprüfung



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 108 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung