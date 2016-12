Eines der besten Spa-Hotels: Der Hospitality Award 2017 geht an das Wellnesshotel „Der Krallerhof“

Wellnessbereich Refugium

(firmenpresse) - Der Krallerhof in Leogang zählt zu den besten Wellnesshotels des Landes. Dies bestätigt erneut eine renommierte Auszeichnung. Dem Krallerhof wurde von dem europaweit bekannten Luxus-Reisemagazin Connoisseur Circle der Hospitality Award 2017 in der Kategorie „SPA Hotels“ verliehen. Das führende Reise- und Lifestylemagazin kürte erstmals die 222 besten Hotels des Landes und zeichnete deren Hospitality Manager, Investoren und Eigentümer, die von einer unabhängigen Experten-Jury gewählt wurden, aus. „Die österreichische Tourismus-Szene hat einmal mehr bewiesen, dass sie der weltweiten Hotel-Elite um nichts nachsteht. Mit herausragender Qualität ist der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, der Österreichs Ruf in die Welt hinausträgt. Mit dem Connoisseur Circle dürfen wir diese Spitzenleistungen schon seit zehn Jahren begleiten und die Besten der Besten vor den medialen Vorhang bitten“, freute sich Herausgeber Andreas Dressler über den gelungenen Abend im Wiener Novomatic Forum. Seit Jahren gilt das Mitgliedshotel der Best Alpine Wellness Hotels als Vorreiter in Sachen Wellness und Spa. Sowohl die Großzügigkeit des Wellnessbereichs als auch sein Ambiente und die Vielseitigkeit des Angebots sprengen viele Rahmen. Die Zimmer und Suiten empfangen die Hotelgäste auf exklusivem Fünfsterneniveau. Die Lage des Krallerhofs könnte nicht besser sein. Direkt an der Piste, die neue Steinbergbahn vor der Tür, wohnen Skifahrer inmitten des Skicircus Leogang Saalbach Hinterglemm Fieberbrunn (270 Pistenkilometer). Vom Tal bis auf den Berg auf fast 1.800 Metern Höhe hat die Hotelierfamilie Altenberger ein exklusives Gastronomiekonzept entwickelt, das man gesehen haben muss. Europas höchst gelegenes historisches Brauhaus, das AsitzBräu, liegt auf 1.760 Metern Höhe auf dem Berg. Gleich daneben steht das Juwel der Alpen, das Museumsrestaurant Alte Schmiede. Im Tal, nur 100 Meter vom Wellnesshotel „Der Krallerhof“ entfernt, lädt die außergewöhnliche KrallerAlm zu gemütlichen Stunden und Après-Ski-Sause ein.





http://www.krallerhof.com



Hotel Krallerhof

Altenberger GmbH & Co KG

Rain 6, 5771 Leogang, Salzburger Land

Tel.: +43/(0)6583/82460

Fax: +43/(0)6583/8246-85

E-Mail: office(at)krallerhof.com

www.krallerhof.com

