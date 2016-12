Auf Gipfel zu regionalen Energiekooperationen werden Möglichkeiten für westafrikanische Kollaborationen bei Energieprojekten diskutiert: Elfenbeinküste, 25. bis 27. Januar 2017

Beim Gipfel für regionalen Energiekooperationen, der im Januar

2017 stattfindet, werden Möglichkeiten für grenzübergreifende

Energieprojekte und Investitionen im westafrikanischen Raum

diskutiert.



Grenzübergreifende Kooperationen in Westafrika sind entscheidend,

um Mechanismen zu entwickeln, mit denen Handel betrieben und Strom

zwischen Staaten geteilt werden kann. Eine der am schnellsten

wachsenden Wirtschaften in Subsahara-Afrika, die Elfenbeinküste, ist

ein beliebter Startpunkt für afrikanische und internationale

Unternehmen, die in Westafrika investieren wollen. Hier befindet sich

auch der Hauptsitz der Afrikanischen Entwicklungsbank. Diese Punkte

ergänzen das übergeordnete Thema des Gipfels: internationales Kapital

freizusetzen, um die regionale Integration Westafrikas

voranzutreiben.



Beispiele in Südafrika und Marokko haben die Vorteile gut

verwalteter unabhängiger Stromprojekte gezeigt, die eine effektive

und transparente Führungsweise aufweisen, die sowohl der Kooperation

zwischen den Staaten als auch dem Privatsektor entsprechen. Die

Organisatoren des Treffens EnergyNet werden mit ECOWAS und den

nationalen Regierungen Westafrikas zusammenarbeiten, um

kosteneffiziente Lösungen aufzudecken, mit denen der Zugang zu Strom,

die Produktionskapazität und die Profitabilität für alle verbessert

werden kann.



In den Konferenzsitzungen wird der Fokus auf regionalen

Kooperationen und Stromlieferung, der Bedeutung von Gas bei der

Beschleunigung der regionalen Entwicklung, der Rolle des

Privatsektors und auf innovativen Methoden für die

Projektfinanzierung liegen. Siengui Ki, der Executive Director von

West Africa Power Pool und ECOWAS, wird erfolgreich Fallstudien

vorstellen und aktuelle Projekte vorstellen, die Finanzierung suchen.



Zu den bestätigten Rednern aus der Region gehören Mouhamadou



Makhtar Cissé, Chief Executive Officer, Sénélec (Senegal), Yesufu

Longe Alonge, Leiter des Bereichs Strombeschaffung und Stromverträge,

NBET (Nigeria) und Djiby Ndiaye, Director General, National Agency

for Renewable Energy (ANER) (Senegal) und Ing. Júlio António Raúl,

Leiter für den Bereich erneuerbare Energien und inländische Energie,

Ministerium für Energie und Industrie (Guinea-Bissau).



Weitere Details zum Regionalen Energiekooperationssummit finden Sie

unter:

unter:

Kontakt: Monique Bonnick - Marketing Executive

Veranstaltungsdaten: 25. bis 27. Januar 2017

Veranstaltungsort: Sofitel Abidjan, Elfenbeinküste

Organisatoren: EnergyNet, Teil von Clarion Events Ltd



Website: http://www.regional-energy-cooperation-summit.com



Tel.: +44(0)207-384-7901



