Treue, Herz und große Gefühle: Matthias Killing präsentiert in "21 Schlagzeilen" die unglaublichsten Geschichten des Jahres - am Mittwoch, 14. Dezember 2016, um 20:15 Uhr in SAT.1 (FOTO)

(ots) -

12. Dezember 2016. Die US-Amerikanerin Jeni Stepien verliert ihren

Vater Michael 2006 bei einem Raubüberfall. Trotzdem ist er zehn Jahre

später an ihrem Hochzeitstag mit dem Herzen bei ihr - im

buchstäblichen Sinne. Der Mann, der Michael Stepiens Herz

transplantiert bekommen hat, geleitet die junge Frau zum Traualtar.

Tierische Treue beweist Streunerhund Rubio in Buenos Aires

(Argentinien). Monatelang wartet er täglich vor dem Hotel, wo ihn die

deutsche Stewardess Olivia gefüttert und gestreichelt hat. Seine

Ausdauer wird belohnt. Nach mehreren Zusammentreffen und einem

vergeblichen Vermittlungsversuch an einen argentinischen

Tierschützer, adoptiert Olivia den Hund - und gibt ihm ein neues

Zuhause in Deutschland.



Diese und 19 weitere bewegende, lustige und ergreifende

Geschichten erzählt Matthias Killing am Mittwoch, 14. Dezember 2016,

um 20:15 Uhr in SAT.1 in "21 Schlagzeilen: Die unglaublichsten

Geschichten des Jahres". Matthias Killing: "Meine ganz persönliche

Lieblingsschlagzeile des Jahres ist die Umbenennung der Darmstädter

Tribüne in Jonathan Heimes-Tribüne - die größte Ehre, die ein

Fußballverein einem verstorbenen Fan machen kann. Da ich Johnny

persönlich kennen gelernt habe, hat mich einerseits sein früher

Krebstod, andererseits diese Aktion des Bundesligisten SV Darmstadt

98 sehr berührt. Johnny war Fan mit Leib und Seele und er hat vielen

kranken Menschen Mut gemacht. Und ich bin mir sicher: Er schaut uns

stolz von oben zu."



"21 Schlagzeilen: Die unglaublichsten Geschichten des Jahres" - am

Mittwoch, 14. Dezember 2016, um 20:15 Uhr in SAT.1.



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Kommunikation/PR Factual & Sports Dagmar Christadler Telefon +49

89 9507-1185 Dagmar.Christadler(at)ProSiebenSat1.com



Bildredaktion:



Andrea Pernpeintner Telefon +49 [89] 9507-1170



Andrea.Pernpeintner(at)ProSiebenSat1.com



Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

SAT.1 21-schlagzeilen-benemueller-0658-be1.jpg 21-schlagzeilen-21-schlagzeile

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 12.12.2016 - 10:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1435066

Anzahl Zeichen: 2198

Kontakt-Informationen:

Firma: SAT.1 21-schlagzeilen-benemueller-0658-be1.jpg 21-schlagzeilen-21-schlagzeile

Stadt: Unterföhring





Diese Pressemitteilung wurde bisher 38 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung