Ärger mit der D&O-Versicherung / BGH stärkt Rechte der Versicherungsnehmer

(ots) - Läuft im Unternehmen etwas schief, sind Manager

längst nicht mehr unantastbar. Die Frage nach ihrer Haftung wird

offen gestellt und dann kommt die D&O-Versicherung ins Spiel.



GRP Rainer Rechtsanwälte, Köln, Berlin, Bonn, Düsseldorf,

Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart führen aus: Leitende Organe

eines Unternehmens wie Aufsichtsräte, Vorstände oder Geschäftsführer

tragen eine hohe Verantwortung. Sie sollen dafür sorgen, dass das

Geschäft floriert und die Arbeitsplätze erhalten werden. Läuft etwas

schief, wird die Frage nach dem Schuldigen und damit auch nach der

Haftung laut. Nicht nur intern, sondern auch in der Öffentlichkeit

geraten die Führungskräfte in den Fokus. Um das Risiko ihrer

persönlichen Haftung abzufedern, schließen die meisten Unternehmen

eine Directors-and-Officers-Versicherung (D&O-Versicherung) für ihre

Manager ab.



Tritt der Schadensfall dann tatsächlich ein, kann es zum Streit

mit dem Versicherer kommen, wenn dieser sich nicht in der

Zahlungsverpflichtung sieht. Ein Grund dafür: Die versicherten

Manager treten ihren Anspruch gegen die Versicherung häufig direkt an

das Unternehmen ab. Diese Vorgehensweise stellen viele Versicherer in

Frage. Sie argumentieren, dass die Unternehmen ihre Führungskräfte

tatsächlich überhaupt nicht in Anspruch nehmen möchten, sondern nur

den Versicherungsfall auslösen wollen.



Der Bundesgerichtshof hat die Rechte der Versicherten in diesen

Fällen mit zwei Urteilen vom 13. April 2016 gestärkt (Az.: IV ZR

304/13 und IV ZR 51/14). Konkret wurden in beiden Fällen die

Führungskräfte wegen Pflichtverletzung von ihren Arbeitgebern in

Anspruch genommen. Diese traten ihre Ansprüche gegen die

D&O-Versicherung wiederum direkt an die Unternehmen ab, sodass diese

ihre Forderungen direkt gegen die Versicherer geltend machen konnten.

In den Versicherungsbedingungen war geregelt, dass die Abtretung des



Freistellungsanspruchs auch an Dritte möglich sei.



Zahlen wollten die Versicherungsunternehmen allerdings nicht, da

es den Unternehmen an der ernsthaften Absicht mangele, ihre Manager

auf Schadensersatz in Anspruch zu nehmen. Diese "Ernstlichkeit" der

Inanspruchnahme sei auch gar nicht nötig, entschied der BGH. Denn sie

stelle kein Tatbestandsmerkmal für den Eintritt des

Versicherungsfalls dar. Auch als Versicherungsnehmer könne das

Unternehmen geschädigter Dritter sein, sodass der

Freistellungsanspruch an sie abgetreten werden könne.



Beim Abschluss einer D&O-Versicherung und Auseinandersetzungen mit

dem Versicherungsunternehmen können im Gesellschaftsrecht erfahrene

Rechtsanwälte beraten.



https://www.grprainer.com/rechtsberatung/gesellschaftsrecht/do-ver
sicherung.html

sicherung.html



Original-Content von: GRP Rainer LLP, übermittelt durch news aktuell



