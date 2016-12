Radioeins vom rbb veröffentlicht erste Langspielplatte (FOTO)

Pünktlich vor den Feiertagen bringt Radioeins vom rbb seine erste

Langspielplatte "Radioeins Sessions Vol. 1" in den Handel. Alle elf

Songs wurden exklusiv für Radioeins aufgenommen. Fans finden die LP

in den rbb Shops in Berlin, Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder), in

Berliner Plattenläden oder im rbb-online-shop.



Täglich gibt Radioeins Bands und Solomusikerinnen und -musikern

Gelegenheit, live auf dem Sender zu spielen: Ob im Babelsberger

Studio, bei den "Radioeins Sessions" im Studio Wong in

Berlin-Kreuzberg oder im Babylon-Studio in Mitte. Die besten

Aufnahmen wurden jetzt auf Vinyl gepresst.



Zu den Künstlern gehören die Berliner Bands Stereo Total, deren

Sängerin Francoise Cactus extra ein französisches Lied für Radioeins

geschrieben hat, Isolation Berlin, die in diesem Jahr mit ihrem

postmodernen Indierock Furore machten sowie das Kollektiv Oum Shatt.

Deren Ohrwurm "Gold to Straw" kürten die Hörerinnen und Hörer zum

Radioeins-Sommerhit 2016.



Für die LP steuerten auch die Superstars The Kills ein Lied bei.

Skandinavien ist mit den bekannten Singer/Songwritern Teitur (Färöer)

und Sivert Høyem (Norwegen) vertreten. Auch Newcomer macht Radioeins

mit der LP bekannt: Sie präsentiert die Indie-Folkband Vetiver aus

Kalifornien, die neuseeländische Band The Checks, das Bluestrio Hodja

aus New York und die beiden Psychedelic-Vertreter Ouzo Bazooka aus

Israel und Moon Duo aus San Francisco.



Radioeins will die Reihe im nächsten Jahr fortsetzen und plant im

Dezember 2017 die "Radioeins Sessions Vol. 2".



"Die Radioeins-Sessions Vol. 1" - alle Tracks



1. The Kills: You Don't Love Me/ Steppin' Razor (03:47)



2. Moon Duo: Thieves (06:01)



3. Sivert Høyem: Give It A Whirl (03:27)



4. Vetiver: Wonder Why (03:24)



5. Oum Shatt: Gold To Straw (03:09)





6. Isolation Berlin: Vergifte Dich (03:59)



7. Stereo Total: Hélicoptère (04:15)



8. Hodja: Your Eyes (03:22)



9. The Checks: Crows (03:53)



10. Ouzo Bazooka: When She's Away (05:54)



11. Teitur: Jailhouse Gumbo Jones (01:57)



Preis: 20,00 Euro, im Onlineshop zuzüglich Versandkosten.







Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

