Alessandra Meyer-Wölden, Sonya Kraus, Panagiota Petridou und Collien Ulmen-Fernandes setzen dem Jahr die Krone auf! / "Guidos Shopping Queen des Jahres" am 18.12. um 20:15 Uhr

(ots) - Großes Finale zum Jahresende: VOX kürt am 18.12. um

20:15 Uhr zum vierten Mal in der Geschichte der "Shopping Queen" die

Jahresbeste! "Wir suchen die ultimative Gewinnerin, die Königin der

Königinnen des gesamten 'Shopping Queen'-Jahres", so Guido Maria

Kretschmer. Wer setzt dem Jahr die stylische Krone auf? Lisa (25) aus

Bremen, Babs (46) aus Ulm, Anja (23) aus Hamburg und Patrizia (32)

aus Düsseldorf wurden in diesem Jahr bereits mit dem Titel ihrer

Stadt belohnt und bekommen nun die Chance, "Shopping Queen 2016" zu

werden. Und nicht nur das: Die Siegerin darf sich über eine

New-York-Reise sowie 1.000 Euro Shopping-Geld freuen. Unterstützung

bekommen die vier Style-Königinnen von vier Promi-Damen, die sich

beim Shoppen bestens auskennen: Alessandra Meyer-Wölden, Sonya Kraus,

Panagiota Petridou und Collien Ulmen-Fernandes. Um zu gewinnen,

müssen die "Queens" innerhalb von vier Stunden das Motto "Guido

hautnah - Verleihe einem It-Piece aus meiner aktuellen Kollektion den

perfekten Touch!" stylish umsetzen. Dazu hat der Star-Designer für

jede Kandidatin ein ganz spezielles Stück aus seiner aktuellen

Premium-Couture-Kollektion ausgesucht: "Es handelt sich um wunderbare

Teile, die es nur ein einziges Mal gibt. Allesamt handgemacht und

somit etwas ganz Besonderes. Ich habe einen Look vor Augen, den ich

in der Show hatte. Und ihr habt jetzt die Chance, etwas ganz Eigenes

daraus zu machen." Wer wird Guidos nächste "Shopping Queen des

Jahres"?



Shopping-Tour von Lisa und Alessandra Meyer-Wölden: Los geht es

mit Kandidatin Lisa und einer Lederjacke mit vielen goldenen

Plättchen, die Guido ihr als Basis für ihren Look zuteilt. Alessandra

ist von der aufwändig gearbeiteten Jacke so begeistert, dass sie Lisa

einen Deal vorschlägt: "Ich bringe dich nach New York und du schenkst

mir die Jacke!" Ob sich Lisa darauf einlässt? Beiden schwebt ein



schwarzes Gesamtoutfit vor, sodass die Jacke im Fokus steht. Guido

hat auch noch andere Tipps: "Alle Senftöne, Curry, Safran gehen

wunderbar zu dieser Jacke. Ich erwarte in jedem Fall einen Look, der

außergewöhnlich ist." Zwischenzeitig erinnert ihr Look dank

Handschuhen und Hut allerdings eher an Michael Jackson. Werden es

Overknee-Stiefel noch rumreißen? Warum findet Alessandra, dass sie

"die schlimmste Shoppingbegleitung aller Zeiten ist"? Und was sagen

die drei konkurrierenden, prominenten Beraterinnen, die in dieser

Spezial-Ausgabe die Punkte für das finale Outfit vergeben?



Shopping-Tour von Babs und Sonya Kraus: "Sonya ist ein Sechser im

Lotto", freut sich Babs über ihre prominente Shoppingbegleitung. Und

auch der ihr zugeteilte Webpelz-Mantel, der bei ihrem Outfit im Fokus

stehen soll, hat es der 46-Jährigen angetan: "Guido, ich liebe dich!"

Der plakative Mantel war sogar das Eröffnungsteil von Guidos Show und

man kann ihn laut Guido "toll mit Gelbtönen kombinieren". Babs

schwebt ein Outfit im 20er Stil mit Wasserwelle und langen

Handschuhen vor. Doch wird sie auch fündig? Collien warnt schon mal

vor: "Sie sollte ganz wenig Schmuck dazu tragen, sonst sieht sie

schnell wie eine Zuhälterin aus." Guido scheint am Ende zumindest

sehr angetan zu sein: "Ich sehe schon den Flieger nach New York vor

meinen Augen. Das Outfit steht ihr 1A!" Doch wie viele Punkte bekommt

Babs von den anderen?



Shopping-Tour von Anja und Panagiota Petridou: Für die 23-jährige

Anja hat sich Guido etwas ganz Spezielles überlegt: eine

bordeauxfarbene Lederjacke mit Fellärmeln. Panagiota erinnert es an

"eine aufgeplatzte Aubergine". Und auch Anja findet: "Das ist die

crazyigste Jacke von allen!" Passend also zur exzentrischen Anja, die

Mode als Kunst sieht und sich gerne ausgefallen kleidet. "Der Plan

ist, dass ich als Superheldin aus der Zukunft auf den Laufsteg gehe.

Außerdem will ich in den vier Stunden auch meine Haare färben!" Guido

gibt ihr noch den Tipp mit auf den Weg: "Wichtig ist, dass die Farbe

der Jacke irgendwo aufgegriffen wird." Im Sexshop wird sie

weitestgehend fündig und kombiniert Latex zur Guido-Jacke. Ob das dem

Star-Designer vorschwebte, als er Anja die Jacke zugeteilt hat?

Zunächst ist er etwas geschockt: "Ich würde das niemals so

kombinieren!" Aber als er das finale Outfit und Anjas Präsentation

auf dem Laufsteg sieht, ist er doch ganz angetan: "Es ist schräg und

innovativ und irgendwie cool!" Was sagen die Konkurrentinnen?



Shopping-Tour von Patrizia und Collien Ulmen-Fernandes: Die

Messlatte bei der Düsseldorferin Patrizia liegt schon vor dem Shoppen

extrem hoch: Die 32-Jährige ist bislang die einzige Kandidatin in der

Geschichte der "Shopping Queen", die mit 50 die maximale Punkte für

ihr Outfit erhalten hat. Für ihren Look schenkt ihr Guido eine

pinkfarbene Kaschmir-Jacke aus seiner Kollektion. "Ich werde dich

nicht enttäuschen, Guido", so Patrizia überglücklich. Schnell findet

sie ein Cocktailkleid, das nahezu perfekt passt. Lediglich am

Ausschnitt ist ein Band, das zu locker sitzt. Wie gut, dass Patrizia

Collien als Shoppingbegleitung dabei hat, denn Collien verlässt ihre

Wohnung nie ohne ihr Nähset. Das nächste Problem scheint der passende

Schuh zu sein. Die 32-Jährige braucht Größe 36, findet aber zunächst

nur Größe 37,5. Da hilft auch zusammengerolltes Papier nicht, das

Collien in die Pumps stopft. Dennoch ist Patrizia am Ende des Tages

glücklich mit ihrem Look: "Ich sehe aus wie eine First Lady. Jetzt

bin ich richtig happy!"



Wer "Guidos Shopping Queen des Jahres" wird sowie die

spektakulärsten Looks, die Diven und Dramen sowie die "Shopping Queen

der Herzen 2016" zeigt VOX am 18.12. um 20:15 Uhr.







Pressekontakt:

Mediengruppe RTL Deutschland

VOX Kommunikation

Katrin Bechtoldt

Telefon: 0221-456 74404



Fotowünsche:

VOX Bildredaktion

Jasmin Menzer

Telefon: 0221-456 74281



Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

VOX Television GmbH

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 12.12.2016 - 10:09

Sprache: Deutsch

News-ID 1435070

Anzahl Zeichen: 6559

Kontakt-Informationen:

Firma: VOX Television GmbH

Stadt: Köln





Diese Pressemitteilung wurde bisher 36 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung