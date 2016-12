#AbbVieHealthcareMonitor - Mehr als die Hälfte der Deutschen sehen Fortschritte bei der Krebstherapie (FOTO)

Mitte des Jahres hat Abbvie seinen Healthcare Monitor, eine

monatliche, repräsentative Umfrage über das Gesundheitssystem,

gestartet. Zuletzt wurden Daten zu Krebs und besonders den

Erwartungen von Krebspatienten ans Gesundheitssystem abgefragt. Vor

dem Hintergrund des vom Robert Koch-Institut und

Bundesgesundheitsministerium vorgestellten "Bericht zum

Krebsgeschehen in Deutschland", der eine deutlich gestiegene

Lebenserwartung bei einer Krebserkrankung nachweist, war insbesondere

von Relevanz, ob die im Report erhobenen Daten mit der

Lebenswirklichkeit der im Healthcare Monitor befragten Deutschen

übereinstimmt.



Die letzten Umfrageergebnisse des Abbvie Healthcare Monitors

zeigen: Bei der Entwicklung der Krebstherapie haben die Deutschen

sehr großes Vertrauen in den medizinischen Fortschritt. 73 Prozent

der über 1.000 Befragten erwarten in den kommenden 10 Jahren ein

verbessertes Angebot und eine höhere Wirksamkeit von Medikamenten und

Therapien gegen Krebs. Besonders groß ist die Erwartungshaltung bei

Befragten, die direkt oder indirekt von Krebs betroffen sind. Sie

erwarten häufiger als nicht Betroffene Fortschritte beim Angebot von

Medikamenten und Therapien, der Wirksamkeit der Therapie und der

Lebensqualität.



Entsprechend sind auch die Erwartungen an die Politik bei

Betroffenen höher. 92 Prozent der Befragten, die selbst an Krebs

erkrankt sind oder deren Partner von Krebs betroffen ist, wünschen

sich die Förderung von Medikamenten, die sehr spezifisch gegen

Krankheiten wirken und weniger Nebenwirkungen haben. 86 Prozent

erhoffen sich, dass neue Therapieansätze schneller für die Patienten

verfügbar gemacht werden. Diese Prioritäten setzen die Betroffenen

auch dann, wenn es dadurch insgesamt zu Kostensteigerungen kommen

könnte.



Mit Blick auf die jüngere Vergangenheit wird zudem deutlich: Mehr



als die Hälfte der Deutschen sehen eine erhebliche Verbesserung der

Krebstherapie in den letzten zehn Jahren. "Die Deutschen spüren den

Fortschritt in der Entwicklung von Krebstherapien. Der Bericht des

RKI macht dafür insbesondere auch neue, innovative Therapien

verantwortlich. Der Erfolg von zielgerichteten Therapien, die neue

Anforderungen an das Therapiemanagement und die Versorgungsstrukturen

stellen, hängt auch wesentlich von den gesundheitspolitischen

Rahmenbedingungen ab", sagt Anja Moeller, Leiterin des AbbVie

Hauptstadtbüros.



Über den AbbVie Healthcare Monitor



Als forschendes BioPharma-Unternehmen möchte AbbVie mit seiner

monatlichen repräsentativen Umfrage erheben, wie hoch das Zutrauen

der Deutschen in das Gesundheitswesen und die Innovationskraft seiner

Akteure ist. Gemeinsam mit der TNS EMNID erhebt AbbVie ein

regelmäßiges Stimmungsbild der deutschen Bevölkerung zu den

Zukunftsfragen des deutschen Gesundheitssystems. Mit diesen

Erkenntnissen will AbbVie den gesellschaftspolitischen Dialog zur

Innovationsfähigkeit des Gesundheitssystems befördern.



Über AbbVie



AbbVie (NYSE:ABBV) ist ein globales, forschendes

BioPharma-Unternehmen. Mission von AbbVie ist es, mit seiner

Expertise, seinem einzigartigen Innovationsansatz und seinen

engagierten Mitarbeitern neuartige Therapien für einige der

komplexesten und schwerwiegendsten Krankheiten der Welt zu entwickeln

und bereitzustellen. Zusammen mit seiner hundertprozentigen

Tochtergesellschaft Pharmacyclics beschäftigt AbbVie weltweit mehr

als 28.000 Mitarbeiter und vertreibt Medikamente in mehr als 170

Ländern. In Deutschland ist AbbVie an seinem Hauptsitz in Wiesbaden

und seinem Forschungs- und Produktionsstandort in Ludwigshafen

vertreten. Insgesamt beschäftigt AbbVie Deutschland rund 2.600

Mitarbeiter. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter

www.abbvie.de oder folgen Sie (at)abbvie_de auf Twitter.







