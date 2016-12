Kanzlerin-Porträt im MDR: "Angela Merkel - Die Unerwartete" (FOTO)

(ots) -

Am 15. Dezember um 22.35 Uhr zeigt das MDR FERNSEHEN die

Dokumentation "Angela Merkel - Die Unerwartete" und gewährt damit den

Zuschauern tiefe Einblicke in das Leben und Wirken der deutschen

Regierungschefin.



Das Porträt "Angela Merkel - Die Unerwartete" zeichnet in neunzig

Minuten den Werdegang der Kanzlerin seit 1989 nach. "Ziel der Arbeit

war, sie im Licht der vergangenen Jahre noch einmal in aller

historischen Tiefe zu betrachten. Wer ist sie? Woher kommt sie? Was

treibt sie an? Wie kommt sie mit unerwarteten Entwicklungen

zurecht?", beschreibt Autor Dr. Torsten Körner den Grundgedanken des

Dokumentarfilms. Um ihr politisches Handeln nachempfinden zu können,

wird die Reaktion Merkels auf die Flucht unzähliger Menschen aus

Kriegsgebieten seit dem Jahr 2015 in Bezug zu ihrem persönlichem

Lebensweg gesetzt.



Zu Wort kommen Weggefährten der Kanzlerin wie Thomas de Maizière

oder Edmund Stoiber, aber auch Kritiker und Gegner, die nicht nur

ihren Charakter, sondern auch ihr Machtprofil einzuschätzen wissen.

Ihre eigene Sicht auf ihr Leben und Wirken der letzten Jahre

schildert Angela Merkel in einem sehr persönlichen Interview selbst.



Nie war es wichtiger und spannender, auf die Karriere der

langjährigen deutschen Kanzlerin zurückzublicken. Denn die Reise

zurück lehrt den Betrachter nicht nur, wie Merkel zu der Frau wurde,

die sie ist, sondern auch warum sie in unvorhergesehenen Situationen

so und nicht anders agierte.



Die Dokumentation "Angela Merkel - Die Unerwartete" ist eine

Koproduktion des MITTELDEUTSCHEN RUNDFUNKS und BROADVIEW TV in

Zusammenarbeit mit ARTE für Das Erste.



Bereits heute läuft die Dokumentation "Angela Merkel - Die

Unerwartete" 22.45 Uhr im Ersten.







Pressekontakt:

MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Sebastian Henne,



Tel.: (0341) 3 00 6376, E-Mail: presse(at)mdr.de, Twitter: (at)MDRpresse



Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

MDR Mitteldeutscher Rundfunk angelamerkel-dieunerwartetemdrbundesregierungjescodenzel.j

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 12.12.2016 - 10:06

Sprache: Deutsch

News-ID 1435072

Anzahl Zeichen: 2238

Kontakt-Informationen:

Firma: MDR Mitteldeutscher Rundfunk angelamerkel-dieunerwartetemdrbundesregierungjescodenzel.j

Stadt: Leipzig





Diese Pressemitteilung wurde bisher 32 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung