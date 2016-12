IT Management

IT & Hardware & Software & TK

Mit geoCapture alle Kleingeräte und Werkzeuge einfach verwalten

Hopsten, 12.12.2016. In jedem Unternehmen werden Geräte aller Art verwendet. Einsätze, Zustand und Verbleib werden oft nur halbherzig erfasst. Die mobile Kleingeräteverwaltung von geoCapture, Anbieter von GPS-Ortung und Telematiksystemen, schafft einfach Abhilfe und die notwendige Transparenz. Mithilfe von mobilen Handterminals werden die Geräte bei der Ausgabe per RFID gescannt und somit Mitarbeiter und Projekt zugeordnet. Lückenlose Einsatzprotokolle und aktuelle Gerätezustände sind jederzeit online im Webportal verfügbar.

Mit dem Terminal werden dem Gerät Mitarbeiter und Projekt zugeordnet

(firmenpresse) - Sämtliche Kleingeräte oder Werkzeuge werden mit einem RFID-Chip versehen. Das System speichert zu jedem Gerät wahlweise Mitarbeiter, Projekt, Zustand und Betriebsstunden. „Die Verwaltung von Kleingeräten und Werkzeugen wird somit zum Kinderspiel.“, freut sich Geschäftsführer Friedhelm Brügge über die neue Lösung. Mit geoCapture werden Werkzeuge und Geräte sorgfältiger behandelt und besser gewartet.



Erfahren Sie hier mehr dazu: https://www.geocapture.de/funktionen/kleingeraeteverwaltung



Auch Verbrauchsmaterial lässt sich einfach über das mobile Terminal erfassen. Aktuelle Lagerbestände unterstützen den Einkauf: „Wenn der Meldebestand erreicht ist, erhält der Einkauf automatisch eine Benachrichtigung. Auch automatische Bestellvorschläge sind möglich.“, erklärt Friedhelm Brügge. Mit Barcodes werden die Artikel über das mobile Terminal erfasst. Das System liefert flexible Verbrauchslisten zu Artikeln, Projekten oder Mitarbeitern. Auch Bestandskorrekturen oder Inventuren können einfach gebucht werden.



Für die Kleingeräteverwaltung von geoCapture muss keine Hard- oder Software installiert werden. Fertig konfigurierte Handterminals sind über WLAN oder Mobilfunk sofort und überall einsetzbar. Einfach einschalten und sofort loslegen. Die Terminals zeichnen sich durch ein einfaches und übersichtliches Menü aus. Über Barcodes und RFID-Chips werden Mitarbeiter, Geräte und Verbrauchsmaterial erfasst. Der Vorgang ist mit wenigen Klicks erledigt, damit der Einsatz sofort weitergehen kann. Die Daten zu Geräten oder Material werden direkt im geoCapture Webportal gespeichert und sind von jedem PC abrufbar.



Hier finden Sie das Erklärvideo zur geoCapture Lösung:

https://www.youtube.com/watch?v=CEpOtY5SB_0



Bei geoCapture ist alles in einem System vereint: sämtliche Fuhrpark- und Projektdaten, Arbeitszeiterfassung und Kleingeräteverwaltung. Zusätzlich bietet geoCapture eine automatische Schnittstelle zu DATAflor BUSINESS. Die Daten von der Kleingeräteverwaltung werden direkt in DATAflor BUSINESS angezeigt - genau wie die Ortungsdaten und Maschinenstunden. Die Stammdaten von Geräten und Verbrauchsmaterial werden automatisch aktualisiert. Verbrauchsmaterial- sowie Gerätekosten werden den Baustellen zugeordnet und entsprechend gebucht.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

https://www.geocapture.de/funktionen/kleingeraeteverwaltung



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

geoCapture GmbH & Co. KG:

Die geoCapture GmbH & Co. KG ist ein mittelständiges Softwarehaus. Firmensitz ist das münsterländische Hopsten. Das Unternehmen wertet Daten von GPS-Sendern in Fahrzeugen und Maschinen für seine Kunden aus. Diese kann der Kunde im geoCapture Web-Portal von jedem internetfähigen Gerät einsehen. Die Lösung hilft den Unternehmen viele Bereiche besser zu organisieren und dabei viel Zeit und Geld zu sparen.



DATAflor AG:

DATAflor ist der führende Hersteller von Software für den Garten- und Landschaftsbau. geoCapture und DATAflor ermitteln wichtige Daten für das Fahrzeug- und Maschinenmanagement und das Controlling.



Dies ist eine Pressemitteilung von

geoCapture GmbH & Co. KG

Leseranfragen:

Julia Meinberg

Marketing/Vertrieb

Telefon 05458 / 936 668-23

Telefax 05458 / 936 668-28

E-Mail: jm(at)geocapture.de

www.geocapture.de



PresseKontakt / Agentur:

Julia Meinberg

Marketing/Vertrieb

Telefon 05458 / 936 668-23

Telefax 05458 / 936 668-28

E-Mail: jm(at)geocapture.de

www.geocapture.de



Datum: 12.12.2016 - 10:52

Sprache: Deutsch

News-ID 1435077

Anzahl Zeichen: 2864

Kontakt-Informationen:

Firma: geoCapture GmbH & Co. KG



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 12.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 30 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung