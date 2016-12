Sonnenskilauf für Anspruchsvolle und Qualitätsbewusste

Aussenansicht Dämmerung

(firmenpresse) - Sonnenskilauf am Arlberg – schöner kann der Winter nicht ausklingen. Dank vier neuer Bergbahnen sind seit dieser Saison alle Orte des Arlberger Skigebiets miteinander verbunden. Skifahrer genießen mit mehr als 300 Pistenkilometern und 87 Liften und Bahnen die größte zusammenhängende Skiregion Österreichs. In Zürs lockt der Schnee bis weit in den Frühling hinein. Schließlich liegt das weltberühmte Skigebiet in einer Höhenlage bis 2.800 Meter. Nordhänge mit Pulverschnee, Südhänge mit feinem Firn und Aussichtsterrassen zum Sonnen erwarten die Skifahrer bis Ende April. Der Zürserhof*****s ist eine der exklusivsten Hoteladressen im nunmehr größten Skigebiet Österreichs. Ski-in – Ski-out ist in dem Hotel direkt an den Pisten Ehrensache. Wer die schönsten Seiten des Arlbergs kennenlernen will, der bucht im Hotel einen Privatskilehrer. Die elegante, beheizbare Sonnenterrasse lädt unmittelbar an der Talabfahrt zum kulinarischen Einkehrschwung unter der Frühlingssonne. Mit dem exklusiven Aureus SPA spielt das Fünf-Sterne-Superiorhotel in der höchsten Wellness-Liga. Die luxuriöse Wellnesswelt erstreckt sich über zwei Etagen und ist 1.700 m² groß. Exklusive Treatments, Wellness- und Beautybehandlungen, ein Infinity Pool und eine große Sauna-Area erwarten Gäste ab 16 Jahre, die sich rundum verwöhnen lassen möchten. Das Private SPA und die weitläufige Panoramalounge mit offenem Kamin bieten eine wunderschöne Aussicht auf die Bergwelt. Im Family SPA steht eine eigene Wellnessoase mit Pool für Familien zur Verfügung – maßgeschneiderte Wellness- und Beautybehandlungen inklusive. Einer der besten Küchenchefs Österreichs bekocht die Gäste im Zürserhof. Mit sagenhaften 200 exquisiten Käsespezialitäten aus der ganzen Welt ist das Käsebuffet eine Sensation. Im Keller lagern die besten und erlesensten Weine und Whiskeys aus der ganzen Welt. Mit Personal Coaching, einer Multifunktions-Sporthalle, einem Fitnessstudio, Sportprogramm in- und outdoor und einer Tennishalle lässt der Zürserhof für sportlich Ambitionierte auch abseits der Pisten und Tiefschneehänge keine Wünsche offen. Nicht umsonst gilt das Haus der Gastgeberfamilie Skardarasy seit nunmehr über 60 Jahren als eine der besten Adressen am Arlberg.





Aureus Aktiv Powder & Snow Package für 4 Tage (04.02.–26.03.17, 26.03.–19.04.17)

Leistungen: 4 Ü mit Vollpension und allen Vorzügen des Zürserhofs, 3-Tages-Skipass für die wunderbare Skiwelt des Arlbergs, vitalisierende Fußreflexzonenmassage, regenerierende Kräuterstempelmassage, angenehm lockernde Kopf- und Nackenmassage, Zürserhof Überraschungsgeschenk – Preis p. P.: ab 1.779 Euro



Aureus Wintertraum Verwöhnpackage für 7 Tage (04.02.–26.03.17, 26.03.–19.04.17)

Leistungen: 7 Ü mit Vollpension und allen Vorzügen des Zürserhofs, tägl. Betreuung durch einen Personal Coach (geführte Winterspaziergänge, Schneeschuhwanderungen, Langlaufen, Fitnessprogramm nach Wunsch), Spa-Maniküre, Spa-Pediküre, Gesichts- und Körperbehandlung, Rücken- und Fußreflexzonenmassage, muskelentspannende Ganzkörperpackung, Zürserhof Überraschungsgeschenk – Preis p. P.: ab 2.973 Euro



3.136 Zeichen

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.zuerserhof.at



Dies ist eine Pressemitteilung von

mk Salzburg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Hotel Zürserhof*****s

Zürserhof Hotel GmbH

Herr Hannes Skardarasy

Hnr. 75, A-6763 Zürs am Arlberg

Tel.: +43/(0)5583/2513-0

Fax: +43/(0)5583/3165

hotel(at)zuerserhof.at

www.zuerserhof.at



PresseKontakt / Agentur:

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



Datum: 12.12.2016 - 10:54

Sprache: Deutsch

News-ID 1435078

Anzahl Zeichen: 3217

Kontakt-Informationen:

Firma: mk Salzburg



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 12.12.16



Diese Pressemitteilung wurde bisher 29 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung