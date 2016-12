Seismograph von Logivest: 65.000 m² KEP Logistik-Neubauten

Für das laufende Jahr verzeichnet der Logistikimmobilien-Seismograph von Logivest rund 65.000 Quadratmeter Neubau-Logistikfläche für die KEP-Branche.

Logistikimmobilien-Seismograph: Regionale Verteilung der KEP Paketzentren in Dtl. (Logivest GmbH)

(firmenpresse) - Seit geraumer Zeit profitieren die Unternehmen aus der KEP Branche - dem Kurier-, Express- und Paketbereich - von der zunehmenden Kleinteiligkeit und der breiteren Streuung der Sendungsstruktur. Diese Entwicklung ist vor allem dem kontinuierlichen Wachstum des E-Commerce geschuldet. Um bei der Zustellung eine möglichst große Region schnell und zuverlässig bedienen zu können, ist ein engmaschiges Netz an regionalen Logistikimmobilien, Umschlags- und Verteildepots erforderlich. Hierbei spielt die Nähe zu den Endkonsumenten als Empfänger der E-Commerce Sendungen eine entscheidende Rolle. Denn die Wege auf der abschließenden Zustelltour, der sogenannten Letzte Meile, sind für die KEP Unternehmen nicht nur die am schwersten planbaren. Nicht anwesende Empfänger, alternative Zustelldestinationen und feste Lieferfenster führen häufig auch zu Ineffizienzen bei der Sendungsdistribution.

Die KEP-Hotspots

Der Blick auf die regionale Verteilung der Logistikimmobilien, Paketzentren und Umschlagsstandorte der KEP Branche zeigt einen nahezu flächendeckenden Besatz mit diesem Immobilientyp. Auch Regionen, in denen sonst kaum Logistikimmobilien zu finden sind, wie z. B. Mecklenburg-Vorpommern, weisen entlang der Autobahnen zahlreiche Paketdepots auf. Häufungen ergeben sich besonders in der Nähe der Ballungsräume. Hier sind in der Regel die lokalen Depots der Kurier-, Paket- und Expressdienstleister angesiedelt, von denen aus die KEP Unternehmen versorgt werden, um die zuverlässige Abwicklung der letzten Meile vor Ort zu gewährleisten. Die größten lokalen Flächensummen entfallen auf die Flughäfen Leipzig-Halle und Köln-Bonn, die von DHL bzw. UPS als internationale Gateways für Luftfracht-Paketsendungen genutzt werden und so vergleichsweise große Umschlagsflächen aufweisen.

Über den Logistikimmobilien Seismographen

Der Logistikimmobilien Seismograph ist ein Service der Logivest GmbH in Form eines Newsletters, der einmal pro Quartal in Zusammenarbeit mit der Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services (SCS) herausgegeben wird. Durch die quartalsweise Erfassung aller in Deutschland umgesetzten Neubauprojekte von Logistikimmobilien gibt Logivest regelmäßig Auskunft über aktuelle Standorttrends. In jeder Ausgabe beleuchtet der Logistikimmobilien-Seismograph auch die Neubautätigkeit von Logistikimmobilien in einer speziellen Branche wie beispielsweise der KEP Branche oder dem E-Commerce und zeigt so branchenspezifische Entwicklungen auf.

Interessierte Unternehmen können unter http://www.logivest.de/Seismograph.htm den Logistikimmobilien Seismographen von Logivest abonnieren.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.logivest.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Logivest GmbH mit Hauptsitz in München ist spezialisiert auf die Beratung und Vermarktung rund um Logistikimmobilien und Logistikstandorte in Deutschland. Dabei sind bei Logivest die Dienstleistungen in den Bereichen Vermietung, Transaktionsberatung und New Development angesiedelt.



Das Schwesterunternehmen Logivest Concept ist auf die Analyse von Logistikstandorten und Infrastruktureinrichtungen, die Entwicklung von Nutzungskonzepten und Positionierungen sowie Standortvermarktung und Vertriebsunterstützung spezialisiert. Zudem berät Logivest Concept Unternehmen der Logistikbranche etwa bei der Neugestaltung ihrer Prozesse oder bei Unternehmens-Akquisitionsentscheidungen.



GEWERBEGEBIETE.de ist ein Service der Logivest GmbH. Unter Gewerbegebiete.de wurde ein Portal gelauncht, auf dem E-Commerce-Unternehmen sich einen Überblick über Gewerbegebiete in Deutschland verschaffen können, die die Anforderungen der Branche erfüllen. Abgebildet werden Infrastrukturdaten, Angaben zur Arbeitskräfteverfügbarkeit sowie Wirtschaftskennzahlen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Logivest GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Logivest GmbH

Daniela Schneider

Oberanger 24

80331 München

daniela.schneider(at)logivest.de

089388888525

http://www.logivest.de



Datum: 12.12.2016 - 12:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1435182

Anzahl Zeichen: 3059

Kontakt-Informationen:

Firma: Logivest GmbH

Ansprechpartner: Daniela Schneider

Stadt: München

Telefon: 089388888525





Diese Pressemitteilung wurde bisher 116 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung