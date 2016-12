Mit der neuen Ergebnisliste von Gelbe Seiten noch schneller zum Ziel kommen

- Fokussierung auf das Wesentliche: Auf einen Blick sind die relevanten Anbieter und Kerninformationen sichtbar- Neue Filteroptionen ermöglichen rasche Orientierung

(firmenpresse) - Frankfurt am Main, 12. Dezember 2016 - Gesucht und schnell gefunden: Wer über Gelbe Seiten nach Dienstleistern, Handwerkern, Ärzten, Rechtsanwälten, Restaurants oder lokalen Anbietern sucht, erhält auf einen Blick das Wesentliche. Neue Filteroptionen und eine überarbeitete Ergebnisliste sorgen ab sofort für eine bessere und noch schnellere Orientierung.

Die angezeigten Ergebnisse sind nun übersichtlich und klar gegliedert. So sieht der Nutzer die für ihn wichtigsten Informationen wie Kontaktdaten, Entfernung, Öffnungszeiten oder Bewertungen auf den ersten Blick. Neben dem telefonischen Kontakt werden dabei immer mehr Einträge mit Buchungs- und Reservierungsfunktionen ausgestattet. Alles Weitere erfährt der Nutzer dann auf der zugehörigen Eintragsseite. Außerdem kann der Nutzer über die neu gestaltete Filter- und Sortier-Funktionen seine Suche ganz einfach verfeinern. Diese sind nicht nur an eine Stelle, oberhalb der Ergebnisse, gewandert, sondern wurden in Nutzerführung und Inhalt vollständig überarbeitet: So ist ab sofort beispielsweise auch eine Filterung nach Öffnungszeiten möglich. Das responsive Design sorgt dafür, dass der Nutzer über alle Endgeräte, unabhängig ob Desktop-PC, Notebook, Tablet oder Smartphone, ohne Umwege mit dem Unternehmen oder Dienstleister Kontakt aufnehmen kann. Auf diese Weise begleitet Gelbe Seiten seine Nutzer noch besser durch ihren Alltag.

"Mit der überarbeiteten Trefferliste machen wir es unseren Nutzern noch leichter, den passenden Anbieter in ihrer Nähe zu finden und mit ihm sofort Kontakt aufzunehmen. ", sagt Stephan Theiß, Geschäftsführer der Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft. "Davon profitieren auch unsere Kunden, denn Sie werden zukünftig schneller gefunden und kontaktiert."

Die Eintragsseiten gehen dann Anfang 2017 optisch und inhaltlich erneuert an den Start. Auch Karte und Routenplaner präsentieren sich dann in einem zeitgemäßen Layout.

Über Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft mbH:

Die Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft mbH ist eine Marketing-Servicegesellschaft, die für Gelbe Seiten tätig ist. Sie arbeitet im Auftrag der insgesamt 16 Gelbe Seiten Verlage und der DeTeMedien GmbH, die Gelbe Seiten gemeinschaftlich in ganz Deutschland herausgeben und verlegen. Das Tätigkeitsgebiet umfasst u. a. die Bereiche Markenführung, Produktentwicklung, Marktkommunikation, Marktforschung und Öffentlichkeitsarbeit.





Über Gelbe Seiten:

Gelbe Seiten wird von DeTeMedien und 16 Gelbe Seiten Verlagen gemeinschaftlich herausgegeben und gemeinschaftlich verlegt. Die Herausgeber- und Verlegergemeinschaft gewährleistet, dass die vielfältigen Inhalte von Gelbe Seiten als Spezialist für Branchenverzeichnis-Angebote den Nutzern in allen medialen Ausprägungen als Buch, online, mobil sowie u. a. als Smartphone- und Tabletversion zur Verfügung gestellt und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Die Bezeichnung Gelbe Seiten ist in Deutschland eine geschützte und auf die Gelbe Seiten Zeichen-GbR eingetragene Wortmarke. Ebenfalls besteht Markenschutz für die Gelbe Seiten Zeichen-GbR für eine abstrakte Verwendung der Farbe Gelb.

Gelbe Seiten Marketing GmbH

