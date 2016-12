Erfolgreiche Finanzierung durch Crowdfunding-Kamapagne: RELAXFAIR Produkte sind offiziell erhältlich

Das Startup RELAXFAIR hat durch eine Crowdfunding Kampagne die nachhaltige RELAXFAIR Lounge erfolgreich finanziert. Diese ist nun im eigenen Onlineshop sowie auf weiteren Marktplätzen verfügbar. Neben der Lounge kann man bei RELAXFAIR weitere nachhaltige Lifestyle Produkte sowie Markenleuchtmittel „made in Germany“ erwerben.

(firmenpresse) - Gemeinsam mit der Community wurde die Vision Realität

Die Vision einer nachhaltigen und fairen Lounge wurde im Juni geboren. Die beiden RELAXFAIR Gründer, Georg Klause und Felix Junker bemerkten, man kann umweltfreundliche Kleidung kaufen, fair gehandelte Nahrung essen und in energieeffizienten Häusern leben. Aber umweltfreundliche, fair hergestellte Möbel sind selten zu finden. Als Antwort auf dieses Problem wurde die RELAXFAIR Lounge entwickelt, welche sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich erhältlich ist. Mit ihrer Kombination aus nachhaltigen Materialien und der Produktion in Deutschland besitzt die Lounge ein Alleinstellungsmerkmal, dass sich unter der Marke RELAXFAIR zusammenfassen lässt. Mit Hilfe der Community wurde diese Vision schließlich innerhalb eines Monats über eine Crowdfunding Plattform finanziert. Dabei sorgten 10.017 € für das erfolgreiche Abschneiden der Kampagne. „Alleine hätten wir diese Idee natürlich nicht so schnell realisieren können“, sagen die beiden Gründer, „nun sind wir motiviert, das Projekt fortzuführen.“ Die Produktion der RELAXFAIR Lounge hat mittlerweile begonnen und noch bis Weihnachten erhalten alle Unterstützer ihr gewünschtes Modell.

Der neue Trend soll umgesetzt werden

„RELAXFAIR möchte den Trend umkehren, um auch bei Möbel und Lifestyle Produkten nachhaltige und fair produzierte Alternativen anbieten zu können“, formuliert es Felix Junker. Dazu soll das Produktsortiment bis zum Frühjahr deutlich anwachsen. Dabei wird die Vision von RELAXFAIR im Vordergrund stehen: Nachhaltige Materialien, faire Arbeitsbedingungen sowie ein funktionales und tolles Design. Man sei hierfür schon mit einigen Lieferanten im Gespräch und freue sich auf das kommende Jahr, heißt es von RELAXFAIR weiter. Die beiden Gründer sehen sich noch am Beginn ihres Weges. Um weiterhin transparent zu informieren liefern Georg und Felix auf dem unternehmenseigenen Blog spannende Einblicke in ihr Startup und wollen regelmäßig über das Erreichte und über aktuelle Schwierigkeiten im Gründeralltag berichten. Die Homepage ist über www.relaxfair.de erreichbar.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

RELAXFAIR wurde im Juni 2016 in Heidelberg mit dem Ziel gegründet, nachhaltige Designmöbel, die in fairen Arbeitsbedingungen erstellt werden, auf den Markt zu bringen. Das Motto dabei ist: „Nicht nur reden – sondern machen!“. Das erste Produkt, die RELAXFAIR Lounge, ist eine Sitzgelegenheit für den Innen- und Außenbereich und wurde durch eine Crowdfunding Kampagne erfolgreich realisiert.



Mittlerweile steht der RELAXFAIR Shop für nachhaltige Möbel und Lifestyleprodukte sowie für Markenleuchtmittel „made in Germany“. Dabei bleibt RELAXFAIR seiner Vision treu: Alle Produkte werden in fairen Arbeitsbedingungen hergestellt.

Dies ist eine Pressemitteilung von

RELAXFAIR

Leseranfragen:

RELAXFAIR

Hans-Bunte-Straße 8-10

69123 Heidelberg

felix.junker(at)relaxfair.com

Mobil: 015776048778

PresseKontakt / Agentur:

RELAXFAIR

Hans-Bunte-Straße 8-10

69123 Heidelberg

felix.junker(at)relaxfair.com

Mobil: 015776048778

Datum: 12.12.2016 - 12:52

Sprache: Deutsch

News-ID 1435184

Anzahl Zeichen: 2453

Kontakt-Informationen:

Firma: RELAXFAIR

Ansprechpartner: Felix Junker

Stadt: Heidelberg

Telefon: 015776048778



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 131 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung