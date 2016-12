Sicherheitscheck für den Mittelstand!

amcm hat ein neues Angebotspaket für mittelständische Kunden entwickelt.

Für jeden das passende Sicherheitskonzept - Arne Meindl (li.) und Jan Rütten (re.), amcm GmbH

(firmenpresse) - Die Zahl der Angriffe aus dem Internet wächst stetig. "Die Routerprobleme der letzten Woche, die bundesweite Auswirkungen hatten, haben wieder einmal gezeigt, wie schnell es gehen kann und eben nichts mehr geht" erläutert Arne Meindl, Geschäftsführer der amcm GmbH, Bonn Poppelsdorf.

Diese Entwicklungen veranlassten Meindl und sein Team, ihre Kunden konkret auf das Thema Sicherheit anzusprechen und ihnen einen "Sicherheitsscheck" anzubieten. Ein solcher Check ist schnell gemacht. Er zeigt auf, wo die Kunden aktuell stehen und lässt Handlungsbedarfe auf einen Blick erkennen. "Manchmal reichen schon kleinere Maßnahmen, um die Sicherheit im Unternehmen spürbar zu erhöhen", schmunzelt Meindl.

Zum Paket "Sicherheitscheck" des mittelständischen IT-Hauses selber gehören eine Analyse des Status Quo sowie ein Gespräch, um das aktuelle Sicherheitsbedürfnis des Unternehmens zu ermitteln. "Und hier kommt es auf Fingerspitzengefühl, exaktes Know-how und viel Erfahrung an, um mit den richtigen Elementen zu starten", betont Meindl.

Im Anschluss an diese ersten Schritte werden individuelle Bausteine zusammengestellt, die dann Schritt für Schritt gemeinsam mit dem Unternehmen umgesetzt werden können. "Die besondere Herausforderung im Mittelstand ist, dass die zeitlichen und finanziellen Ressourcen in den meisten Fällen nur eine schrittweise Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen zulassen. "Und hier kommt es auf Fingerspitzengefühl und exaktes Know-how an, um mit den richtigen Elementen zu starten", ergänzt Jan Rütten, ebenso wie Meindl Geschäftsführer der amcm GmbH. "So erhöhen wir gemeinsam mit unseren Kunden Schritt für Schritt die Sicherheit und können zudem auf Veränderungen entsprechend reagieren", betont der IT Spezialist.

Klar ist für Rütten und Meindl, dass es Grenzen gibt. "Gefragt wird oft nach 100%tigem Schutz und verbindlichen Sicherheitsstandard. Beides können wir nicht bieten. Allerdings kommen wir mit gezielten Maßnahmen recht nah dran", so die beiden Geschäftsführer unisono, die von ihrem neuen Angebot, dem Sicherheitscheck überzeugt sind.

Die Anforderungen an die Sicherheit ändern sich nahezu stündlich. Was gestern noch ausreichte, bietet heute keinen Schutz mehr. Hier muss man dranbleiben und flexibel reagieren. Und das ist die Besonderheit, die amcm seinen Kunden bietet. Die Konzepte des Hauses sind individuell und orientieren sich zugleich an etablierten Standards. Sowohl wirtschaftlich als auch technisch und organisatorisch werden die Sicherheitskonzepte so zusammengestellt, dass sie zum jeweiligen Kunden passen, was auch für die anschließende Betreuung in allen Fragen der EDV gilt.

Das Ziel von Meindl und Rütten ist es, ihren Kunden auch eine wirtschaftliche Absicherung zu bieten, um das IT-Risiko zu reduzieren. Die IT soll die Unternehmen dabei unterstützen, am Markt erfolgreich zu sein, mehr nicht. Deshalb haben die beiden Unternehmer eine Art IT-Versicherung mit Pauschalverträgen speziell für ihre Kunden entwickelt.





Die amcm startet 2004 als Einzelunternehmen von Arne Meindl in Bonn Poppelsdorf. 2006 wurde daraus die amcm GmbH. Das Unternehmen versteht sich als Experten-Team, das sich im Wesentlichen mit der Analyse, Beratung und Betreuung von vernetzten IT-Komplett-Lösungen beschäftigt.



Eine Spezialisierung des rd. 10 Mann starken Teams ist die Optimierung von Arbeitsabläufen und die Integration von sicheren Cloud-Lösungen, sowie die Planung und Umsetzung von effizienten IT-Sicherheitsstandards.



Das Unternehmen legt großen Wert auf maßgeschneiderte Konzepte. amcm sieht sich als klassischer Dienstleister, kompetenter Experte, zuverlässiger Partner und innovative Kreativ-Schmiede - damit sich die Kunden der amcm GmbH nicht um ihre EDV kümmern müssen.

