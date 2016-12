Alpendorf Dachstein West: Silvester-Tipp für Kurzentschlossene

Winter im Alpendorf Dachstein West

(firmenpresse) - Die bis zu 105 m² großen Holzchalets im Alpendorf Dachstein West liegen direkt am Ski-Hausberg des fünffachen Ski-Weltcup-Gesamtsiegers Marcel Hirscher. Tipp für ein echt „abgefahrenes“ Silvester: ab 26. Dezember können die Chalets erstmals ab vier Nächten gebucht werden.



Das schroffe Bergpanorama der „Salzburger Dolomiten“ und des Dachsteins vor dem Fenster – und nur 200 Meter ins Revier von Marcel Hirscher: Das gehört beim Urlaub in einem Chalet im Alpendorf Dachstein West zum Standard. Zum Jahreswechsel 2016/17 sind die Chalets Edelweiß und Alpenrose erstmals schon ab vier Nächten buchbar. Eine gute Nachricht für alle Kurzentschlossenen, die mit ihren Freunden den Jahreswechsel in den Bergen feiern möchten. Bis zu zehn Personen finden in den urgemütlichen Chalets mit mindestens drei Schlafzimmern ihr heimeliges Winternest. Zusätzlich zur guten Ausstattung mit Wohn-, Küchen- und Essbereich gibt es ein Hauptgebäude mit Pool und Saunas, sowie einem Minishop und der Rezeption, an welcher man täglich das Frühstücksgebäck bestellen kann. Das Skigebiet Dachstein West mit seinen 119 Pistenkilometern sowie 58 modernen Liftanlagen ist ein Insider-Tipp für all jene, die fernab der Massen-Skizentren die Freiheit des Skifahrens voll auskosten wollen. Die Tester von skiresort.de verliehen dem „Geheimtipp“ 2016 insgesamt 17 Auszeichnungen. Kurvengeist ist außerdem auf den Naturrodelbahnen in Lungötz und Abtenau gefragt. Ein romantisches Naturerlebnis sind geführte Winterwanderungen (einmal pro Woche zum Spezialpreis) oder eine Pferdekutschenfahrt durch die Idylle des Salzburger Lammertals. www.alpendorf-dachsteinwest.at; www.alps-residence.com



Alpenchalets Dachstein West

26.–30.12.16: 4 Ü/o.V. im Chalet Edelweiß: 1.500 Euro für bis zu 10 Personen exkl. NK

30.12.16–03.01.17: 4 Ü/o.V. im Chalet Alpenrose: 1.800 Euro für bis zu 8 Personen exkl. NK

bis 26.12.16 und 02.01.–04.02.17: tägl. Anreise – nur 3 Nächte Mindestaufenthalt

26.12.16–02.01.17: tägl. Anreise – nur 4 Nächte Mindestaufenthalt





