Going global: modotex und ChannelAdvisor intensivieren Zusammenarbeit

Klares Ziel: US Fashion Brands die weitere digitale Expansion ermöglichen

(firmenpresse) - Die Online-Fashionagentur modotex und ChannelAdvisor, der in North-Carolina ansässige Anbieter für Cloud-basierte E-Commerce-Lösungen, bauen ihre Partnerschaft weiter aus. Innerhalb dieser Kooperation bietet modotex den Kunden von ChannelAdvisor ein ganzheitliches Spektrum an Full-Service-Lösungen, um ihre Expansion und Präsenz auf internationalen Vertriebsplattformen zu unterstützen. Die Online-Vertriebsagentur ist in der Lage relevante Produktdaten für ChannelAdvisor-Kunden in diversen Sprachen zu erstellen. Anschließend werden diese Daten durch ChannelAdvisor auf den angebundenen Plattformen wie Allyouneed, Amazon und ebay nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und Asien ausgespielt. Sprach- und Vertriebsbarrieren hatten es den US-Brands bisher erschwert ihre Ware auf diesen Märkten anzubieten. Brands, die ihre Produkte weltweit vertreiben möchten, erhalten nun ein Service-Gesamtpaket von modotex und ChannelAdvisor. So profitieren beide Partner vom bisherigen Kundenstamm des jeweils anderen.

"Mit ChannelAdvisor haben wir einen echten Enterprise-Partner gefunden, der die beste Softwarelösung für Datenfeedmanagement und API-Konsolidierung anbietet. Zusammen können wir Kunden zum internationalen Erfolg auf Marktplätzen und Shopping-Plattformen verhelfen", konstatiert Ralf Pöhler, Managing Director der modotex GmbH. Håkan Thyr, Director Strategic partnerships EMEA von ChannelAdvisor, stellt heraus: "Indem modotex unsere Services optimal ergänzt, ergibt sich eine echte Win-Win-Win-Situation. Unsere Kunden können ohne Mehraufwand neue Sprachen und digitale Vertriebskanäle nutzen, und alle Seiten generieren sofort mehr Umsatz."

Zusammenarbeit in der Praxis: One-Stop-Lösung für den digitalen Online-Vertrieb

Zu dem Kundenportfolio von ChannelAdvisor zählen weltweit bekannte Modemarken und Modehändler. Durch die Kooperation mit modotex können diese nun deutlich schneller und einfacher in fremdsprachige Märkte expandieren und ihre Produkte auf wesentlich mehr Online-Vertriebsplattformen anbieten als bisher. Die Online-Vertriebsagentur kann innerhalb kürzester Zeit alle plattformspezifischen Produktinformationen in bis zu 15 Sprachen erstellen, die dann, u.a. dank der ChannelAdvisor Software, auf diversen digitalen Kanälen weltweit parallel live geschaltet werden. Darüber hinaus kümmert sich modotex auf Wunsch auch um weitere Prozesse, wie z.B.um die Logistik, den Versand, das Retouren Handling oder den Kundensupport. Mit diesem Full-Service-Ansatz ersetzt das Unternehmen die oft sehr komplexen Agenturstrukturen mit vielen verschiedenen Dienstleistern. Dabei behalten die Kunden stets die Oberhand über ihre digitale Vertriebsstrategie und entscheiden selbst, auf welchen Plattformen in welchen Ländern ihre Produkte zu kaufen sein sollen.

Umgekehrt erfüllen die ChannelAdvisor-Marktplatz-& Digital Marketing Lösungen die E-Commerce-Anforderungen des Geschäftsmodells von modotex: Ein großer Kundenstamm, eine leistungsfähige Software sowie eine führende Position am Weltmarkt machen ChannelAdvisor zu dem bestmöglichen Partner für die Online-Vertriebsagentur für Fashion.





Über modotex

Die modotex GmbH wurde 2007 in Hannover gegründet und zählt heute rund 60 Mitarbeiter. Das inhabergeführte mittelständische Unternehmen agiert als internationaler Marktplatzspezialist für Fashion. Das Einzigartige ist die eigens entwickelte Technologie, die es ermöglicht Produktbeschreibungen innerhalb kürzester Zeit in diversen Weltsprachen zu erstellen und automatisch als Endkundenangebote auf zahlreichen internationalen Vertriebsplattformen anzubieten. modotex steht Modemarken und Herstellern dabei als Online-Fashionspezialist aktiv zur Seite und sorgt mit maßgeschneiderten Service-Lösungen (Full-Service oder Data-Service) für einen kosten- und ressourceneffizienten Einstieg in globale Märkte. Kooperationspartner profitieren von einer internationalen Präsenz, die eine enorme Umsatzausweitung ermöglicht. Zum Kundenportfolio zählen namhafte Marken, Hersteller und Onlineshop-Betreiber aus Deutschland und Europa.

