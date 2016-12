Mrs. X rocks: die neue Single "He Plays Rock n Roll" wird veröffentlicht!

"He Plays Rock n Roll" der Sängerin und Komponistin Mrs. X ist ab sofort auf allen Download- und Streaming-Plattformen weltweit erhältlich.

He plays Rock n Roll by Mrs. X

(firmenpresse) - Diese Lady tut was sie verspricht: als Mrs. X von ihrem Projekt "Pop á la carte" erzählt, berichtet sie: "Mit der Single "80 Miles Away" hat das neue musikalische Projekt begonnen; ab diesem Punkt bekommen meine Fans das ganze Jahr monatlich einen neuen musikalischen Leckerbissen, sollte es eine Single, ein Album oder ein EP sein".

Gesagt - getan: "80 Miles Away" wird bereits von vielen Radiostationen in USA, Afrika, Kanada und Italien gespielt. Nun ist ein Monat knapp vorbei und die nächste Single ist bereit, die Musikwelt zu erobern: "He Plays Rock n Roll" wird veröffentlicht!

Wer sagt, dass der Rock'n'Roll für Mrs. X- Style untypisch ist, hat Recht und Unrecht zugleich: eigentlich ist "He Plays Rock n Roll" kein Popsong. Dennoch ist alles möglich für die charismatische Sängerin, die ihr Style "Pop á la carte" nennt: denn á la carte steht eben für erlesene Vielfalt.

Es gibt bereits viele schöne Rock'n'Roll Songs. Little Richard´ s "Tutti Frutti", Elvis Presley und seine "Blue Suede Shoes", wer kennt das nicht! Doch es ist nicht so oft, dass so ein explosiver Rock'n'Roll Titel von einer Frau gesungen wird. Die Explosion wurde selbstverständlich mit der Stimme und der Interpretation von Mrs. X gezündet, und zusammen mit verrückten Gitarren-Riffs des Londoners Jon Hockings bringt die Mischung die Herzen zum Beben. Die Füße starten ganz von alleine sich im Takt des Rock'n'Rolls zu bewegen: Energie pur.

Der Produzent Sefi Carmel aus London ist ein wahrer Meister, der die Klänge von "He plays Rock n Roll" zum brillieren bringt. Sefi war selbst für das Mixing und Mastering bei dem Song verantwortlich, unterstützt wurde er dabei von seinen Assistenten vom Soundtrack Studio London. Für die Gesangsaufnahmen standen der Sängerin Felix Brüske und Christoph Langer (MOR Studio im Herzen Deutschlands) zur Seite. Somit ist "He plays Rock n Roll" wieder ein internationales Teamwork, was für Mrs. X als Global Player der Popmusikszene ganz selbstverständlich ist. Bei Ihrem Projekt sind 40 Musiker aus der ganzen Welt mitbeteiligt.



Doch zurück zum Song: komponiert und getextet von Mrs. X, erzählt der Titel von dem Leben eines leidenschaftlichen Einzelgängers. Der "Hauptdarsteller" aus dem Song ist ein Musiker, ein seltenes Talent, der leider bisher keine Anerkennung genießen konnte und somit kein Luxusleben führt. Ein Profi, der sein Musikinstrument perfekt beherrscht und dabei ins Unvorstellbare geht. Die Meinung der Menschen ist ihm nicht wichtig, denn nur die Musik ist sein Urteilskriterium und sein Maßstab. Ein leidenschaftlicher Virtuose, ohne einen Major-Label im Background oder wie man es heutzutage sagen würde ein "Indie" oder "DIY Musiker". Viele moderne Musikschaffende, die für sich selbst verantworten müssen und keine Reihen von Agenturen oder Promotern zur Verfügung haben, werden mit der Situation sicherlich vertraut sein.

Doch aufgepasst: es geht nicht nur um Musikern! Was für ein Beruf unser Hauptdarsteller de facto haben mag, ist nicht wichtig, denn eigentlich sind solche Menschen überall und in jedem Beruf zu finden: diese talentierte Einzelgänger, Träumer, Visionäre. Sie können Künstler, Wissenschaftler, Unternehmer, oder Selbständige sein. Christophorus Columbus? Giordano Bruno? Albert Einstein? Henry Ford? Freddie Mercury? Die Liste können Sie, lieber Leser, selbst beliebig erweitern. Gehören Sie auch dazu? Dann wissen Sie, auf welchen Kampf man sich einlässt, wenn man jeden Tag daran arbeitet, um eigene Träume zu verwirklichen.

Solche Menschen bestimmen den Progress in der Welt, weil sie ganz ehrlich mit sich selbst und mit ihren Talenten sind. Sie leben ihre Leidenschaft jeden Tag und verändern das Leben.

"Mir liegt der Song sehr am Herzen", so Mrs. X. -"denn ich bin auch eine Träumerin. Und ich bin all diesen wunderbaren Menschen zutiefst dankbar, die mir helfen meine Träume zu verwirklichen. Das sind sie: mein Produzent Sefi Carmel, Jon Hockings mit seiner Gitarre, alle Mitarbeiter von Soundtracks Studio London, Felix Brüske und Christoph Langer von MOR Studio, Keith George, der mit mir zusammen die Lyrics akribisch überprüft hat, Oliver Krato, der das Bild für das Cover geschossen hat und natürlich viele, viele andere. Es ist so toll, mit diesen wunderbaren Menschen zusammen arbeiten zu dürfen, und ich weiß genau, dass wir zueinander ehrlich sind und unseren Träume gemeinsam leidenschaftlich folgen."



"He Plays Rock n Roll" geht in nun die Welt. Erhältlich ist die Single zum Downloaden auf iTunes, GooglePlay, iGroove, Amazon, zum Streamen auf Spotify, Tidal, Deezer und allen anderen globalen relevanten Plattformen.









