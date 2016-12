Offene Tore in das PURADIES

(firmenpresse) - Das PURADIES ist eröffnet. Am 16. Dezember 2016 lud die Hotelierfamilie Madreiter ihre Partnerfirmen, lokale Prominenz und viele, die in den letzten Monaten alles gegeben haben, um einen Urlaubstraum wahr werden zu lassen, nach Leogang in ihr neues Urlaubsresort. Ein gemütlicher Abend mit feinen Speisen und guter Unterhaltung bildete den Auftakt in die erste Wintersaison des PURADIES an den Pisten des Skicircus Leogang Saalbach Hinterglemm Fieberbrunn. Kooperationspartner wie die Firmen Nespresso und Bioteaque verwöhnten die Gäste mit ihren Kaffee- und Teespezialitäten. Die PURADIES-Küche lief gleich zum Start zu Höchstformen auf. Als großer Publikumsmagnet erwies sich die Lounge & Bar „Freiraum“ – kein Wunder, ist das architektonische Kunstwerk auch schon seit Monaten in aller Munde. Damit alle, die zur zeitgerechten Fertigstellung des aufsehenerregenden Hotelneubaus beigetragen haben, unbeschwert ihr „Werk“ feiern konnten, übernahm die Firma Porsche den Shuttleservice. Zukünftig werden die Porsche-Modelle „Macan“ im Winter und „Speedster“ im Sommer bei PURADIES-Gästen für pure Fahrfreude sorgen. Grund zum Feiern gibt es allemal. Mit dem PURADIES ist in Leogang eine einmalige Erholungswelt entstanden. Jedes Detail ist darauf ausgelegt, den Gästen unvergessliche freie Tage zu Füßen zu legen. 60 neue Suiten und Familiensuiten wurden im PURADIES in purem, natürlichem Design errichtet. Das Badhaus „Innere Mitte“ mit seinem SPA und einem 360-Grad-Himmelsblick bietet höchste Wellnessfreude nach alpiner Tradition. Die Lage am sonnigsten Kraftplatz Leogangs und direkt an der Piste von 270 Kilometern Skivergnügen ist ein Erlebnis für sich. Das führende Reisemagazin im Luxussegment, der Connoisseur Circle, hat das PURADIES bereits als besten Newcomer des Jahres ausgezeichnet.



