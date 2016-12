Mayflower Language Services führt Plunet als zentrales Business- und Translation Management System ein

Mayflower Language Services, einer der führenden indischen Language Service Provider, vertraut zukünftig auf Plunet als zentrales Business- und Translation Management System.

Mayflower Language Services ist mit über 1000 Kunden eine der größten Übersetzungsagenturen Indiens. Das 2003 in Bangalore gegründete, ISO-zertifizierte Unternehmen operiert weltweit mit Fokus auf Asien und den US-Markt. Mayflower konzentriert sich hauptsächlich auf Software- und Dokumentenübersetzung, eLearning und Video Lokalisierung, sowie Voiceovers und Untertitelbearbeitung.



Plunet entwickelt und vertreibt die weltweit führende Business- und Translation Management Software – Plunet BusinessManager. Übersetzungsagenturen und Sprachendienste von Industrieunternehmen sowie Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, die mit Plunet arbeiten, profitieren spürbar von der nachhaltigen Optimierung ihrer Unternehmensprozesse.



Mayflower Language Services setzte bisher auf eine serverbasierte Managementsoftware. Diese war für die wachsenden Aufgaben des international agierenden Unternehmens nicht mehr geeignet. Besonders das Vertriebsmanagement und die Organisation der Teams an den verschiedenen Standorten stellten eine Herausforderung dar.



Ebenso benötigte Mayflower ein Customer Relationship Management Modul innerhalb der zukünftigen Translation Management Software. Nach ausführlicher Analyse, der am Markt erhältlichen Lösungen, entschied sich Mayflower für Plunet BusinessManager. Die webbasierte Business- und Workflowmanagementsoftware erfüllt Mayflowers Anforderungen in einem Höchstmaß und erleichtert die Arbeit des Unternehmens spürbar.



Mayflower zeigte sich insbesondere von den vielfältigen Plunet-Funktionen und Erweiterungen begeistert: „Wir freuen uns darauf mit Plunet zusammenzuarbeiten und weitere herausragende Reporting- und CRM Features einzusetzen. Darüber hinaus sind wir von den Möglichkeiten beeindruckt, die Plunet durch seine funktionsstarken Schnittstellen mit anderen Branchenlösungen und ergänzenden Softwaretools bietet.





Plunet stellt für uns das Bindeglied dar, das es der Übersetzungsbranche ermöglicht Kunden, Übersetzungsdienstleister und Übersetzerteams an verschiedensten Orten zusammenarbeiten zulassen und eine reibungslose Kollaboration zu gewährleisten“.



Neben den ausgeklügelten Funktionen und Automatisierungspotentialen, die die Software bietet, konnte Plunet Mayflower zudem mit seinen Services überzeugen: „Zusätzlich zu großartigen Features, wie dem Erstellen von Kundenreports und dem anwenderfreundlichen Dashboard, sticht besonders der exzellente Kundensupport von Plunet hervor. Die Support- und Implementierungsmanager verrichten einen tollen Job!“









http://www.plunet.com



