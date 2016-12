eZ und infolox sind jetzt Symfony 2

eZ Publish als CMS und E-Commerce-Software ist die Software-Basis für eine große Zahl von infolox-Projekten

(PresseBox) - Mit dem Wechsel des technologischen Frameworks auf Symfony 2 und zu eZ Platform hat sich das prämierte CMS gleichsam neu erfunden ? und bietet nochmals bessere Leistungen für infolox-Kunden.

Im Dezember 2015 hat eZ die Version 6 des erfolgreichen Enterprise-Open-Source-CMS als ?eZ Platform? auf den Markt gebracht und innerhalb dieses Jahres gute Resonanz von Entwicklern, Designern, Editoren und Business Usern erhalten. Die Namensänderung zu ?Platform? erfolgte dabei nicht ohne guten Grund. Denn zu den bedeutendsten Neuerungen zählt, dass eZ Platform nun in vollem Umfang auf das Framework Symfony 2 aufsetzt (Full Stack Symfony). eZ hat das Symfony-2-Framework seit 2012 eingeführt, und schon in der eZ Version 5 wurden neue Teile mit Symfony umgesetzt.

Das Symfony-2-Framework besteht aus Modulen, sogenannten Bundles, die voneinander unabhängig lauffähig sind und dabei nahtlos in den Framework-Prozess eingefügt werden können. Ein Modul ? z. B. ein Produktfinder ? enthält alle Daten, die zur vollständigen Lauffähigkeit erforderlich sind. Dazu gehören nicht nur die erforderliche Anwendungslogik, sondern auch Datenbankabfragen und Ressourcen (Grafiken, Scripts etc.).

Integratoren von eZ können somit Symfony-2-Module ohne aufwändige Codeänderungen nutzen. Dies erleichtert die Integration erheblich und ermöglicht eine stark verbesserte Testbarkeit und Erweiterbarkeit. Konkret bedeutet das, dass infolox jegliches Bundle aus dem Symfony-Ökosystem in eZ Publish 5 und eZ Platform einbinden kann. Mit über 300.000 Entwicklern in der Symfony-Community weltweit (und stetig wachsend), ist zudem eine deutlich bessere Situation auf Personalseite gegeben.

infolox-Kunden werden ab 2017 von den neuen Möglichkeiten deutlich profitieren. infolox hat 2016 schrittweise auf Symfony umgestellt. infolox-eZ-Entwickler wurden auf Symfony geschult, neue Kollegen mit Symfony-Erfahrung eingestellt und in eZ eingearbeitet.

Derzeit ergänzt infolox eZ mit dem Framework um deutlich flexiblere und performantere Symfony-Module bzw. entwickelt derartige Module. Dies betrifft einerseits Kernbereiche wie PIM-Importer, CMS-Produktinformations-Datenbank, Suche, Produktfinder und e-Commerce-Prozesse. Andererseits kann infolox nun auch spezifische Kundenwünsche noch besser und schneller realisieren.



?Dank der neuen Möglichkeiten des Symfony-Frameworks können sich infolox -Kunden mit noch individuelleren Lösungen noch besser vom Wettbewerb absetzen. Damit erhöht sich unser Vorsprung gegenüber Anbietern von Standard-Software erheblich, ? freut sich Alexander Pircher, Geschäftsführer bei infolox.

Bereits eZ Publish, der Symfony nutzende Vorgänger von eZ Platform, wurde 2015 zu den Best CMS für Publisher gekürt. Die Symfony-Full-Stack-Software eZ Platform wurde nun zum ?Best Enterprise CMS? bei den 2016 CMS Critic Awards ernannt.



infolox ist eine führende Agentur für Omnichannel-Marketing, E-Commerce und Produktkommunikation mit dem Branchenschwerpunkt Industrie und Technischer Handel. Von Strategieberatung, Konzeption und Systemauswahl über Implementierung, Customizing und Integration bis hin zu Hosting, Support und Wartung - infolox bietet umfassende Lösungen aus einer Hand.

Mit zukunftsstarken Technologien und Softwareprodukten aus den Bereichen Produktinformationsmanagement, E-Commerce, Content-Management und Database-Publishing realisiert infolox Online-Kataloge, Webshops, Corporate Websites und Apps ebenso wie Print-Kataloge, Preislisten und Datenblätter.

Kunden wie 3M (Schweiz), ACO, Binder, Bosch Rexroth, Compona, Fixit Gruppe, Hahn + Kolb, Halder, Kärcher, Maico Ventilatoren, Metabowerke, Theben, Sick, Sola, Wocken und viele andere vertrauen bereits auf die Kompetenz und Erfahrung von infolox.





