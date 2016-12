Zeitlos elegant - optimal entwickelt - super Preis

METOLIGHT LED-Stehleuchte ideal zur Beleuchtung von Büroarbeitsplätzen

(PresseBox) - Diese neu entwickelte, zeitlos elegante METOLIGHT LED-Stehleuchte ist ideal zur Beleuchtung von Büroarbeitsplätzen. Der nach oben und unten strahlende Leuchtkörper sorgt für blendfreies, direktes Licht auf der Arbeitsoberfläche von ca. 500 Lux sowie eine indirekte Beleuchtung zur Raumdecke.

Am Leuchtenkopf ist ein einstellbarer PIR-Sensor angebracht, der die Leuchte automatisch bei Bewegungserkennung einschaltet und nach vorgegebener Zeit ohne Bewegungserkennung wieder ausschaltet.

Ein integrierter Dimmer im Leuchtenstativ ermöglicht die individuelle Helligkeitseinstellung der Leuchte.

Die Leuchte ist komplett aus anodisiertem Aluminium gefertigt, optional ist sie auch pulverbeschichtet weiß Ral 9010 lieferbar.

Der Leuchtenkopf hat die Abmessungen 610 x 310 x 30 mm (L x B x H) und wird mit abgerundeten Ecken geliefert.

Auf Wunsch kann der Kopf auch mit 90°-Ecken geliefert werden (Version SDP).

Das Leuchtenstativ hat eine Höhe von 195 cm, Querschnitt 52 x 42 mm.

Der Leuchtenfuss ist 300 mm breit, 4560 mm lang mit einer 100 mm breiten, 360 mm langen Auslassung um die Leuchte z.B. bei Tischbeinen gut platzieren zu können.

Anwendungsbereiche:

Die LED-Stehleuchte ist konzipiert zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen, Schreibtischen, Besprechungstischen in Büros, Meetingsrooms, in Hotels, Schulen, Shops, Laboren usw.

Optionen:

Die LED-FSL ist lieferbar in Gehäusefarben weiß und Alu eloxiert (Standard)

In den Wattagen 30W + 30W, 40W + 40W und 50W + 30W (jeweils Wattage nach oben und nach unten)

Lichtfarben warmweiß 3000K, kaltweiß 6000K und neutralweiß 4000K (Standard)

Ohne Dimmer

Ohne PIR-Sensor





Datum: 12.12.2016 - 12:39

