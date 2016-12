Karl Knauer gewinnt World-Star-Award 2017

Wien/Biberach, 9. Dezember 2016. - Hochprozentiger Preis für Karl Knauer: Die Verpackung von Glenmorangie Whisky begeistert die internationale Fach-Jury der WPO (World Packaging Organisation) aus 23 Verpackungsverbänden und wurde in Wien mit dem begehrten Preis „World-Star-Award 2017“ in der Kategorie „Beverages“ ausgezeichnet.

Preisgekrönte Verpackung - Glenmorangie Whisky

(firmenpresse) - Die aufregend hochkomplex veredelte Verpackung sorgte für glänzende Augen der Juroren: „Noch nie wurden so viele 3D-Elemente auf einer solch großen Verpackungsfläche realisiert. Über 16.000 3D-Linsen wurden kombiniert mit Holografie-Elementen und sorgen für einen unglaublichen Effekt der Verpackung“, so die Begründung der hochkarätig besetzten Jury. Zusätzlichen Glanz erhält die Verpackung durch Veredelungen wie UV-Hybrid Lack, einem Innendruck sowie einer Reliefprägung der Logos.



„Es ist immer wieder wunderbar, wenn unsere innovativen Verpackungsentwicklungen in der Fachwelt Aufsehen erregen“, freut sich Martin Glatz, Leiter Verkauf, Marketing, Forschung und Entwicklung und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Karl Knauer KG. „Mit neuartigen Konstruktionen und Veredelungstechniken schaffen wir wertvolle Markenerlebnisse und Markenpositionierungen für unsere Kunden. Es ist unser Antrieb, mit Innovationen zu glänzen, die Verkaufserfolge im Regal fördern, aber auch die Juroren internationaler Wettbewerbe beeindrucken“, so Martin Glatz weiter.



Der begehrte „World Star“ wird jährlich vergeben durch die WPO - World Packaging Organisation - eine internationale Non-Profit-Organisation von Verpackungsinstituten, Verbänden und Vereinigungen. Alle Gewinner werden im Rahmen einer Zeremonie zur Interpack im Mai 2017 in Düsseldorf ausgezeichnet.









Über die Karl Knauer KG

Die Kernkompetenzen der Karl Knauer KG sind innovative Verpackungen und Werbemittel sowie Präsentverpackungen aus Karton, Wellpappe und Papier. Dabei zählt das Unternehmen im Bereich Packaging mit seinem außergewöhnlich breiten Dienstleistungs- und Produktionsprogramm rund um die Faltschachtel zu den führenden Anbietern. Die Kunden aus der Markenartikel- und Dienstleistungsbranche in ganz Europa profitieren von der vielfältigen Kompetenz und beeindruckend großen Fertigungstiefe.

Im Dialog mit den Kunden entwickeln unsere Experten Konstruktionen, die alle Ansprüche an eine Verpackung erfüllen – vom Schutz, der Sicherheit bis zur attraktiven Präsentation am POS. Für acht Branchen-Kompetenzfelder bietet Karl Knauer spezialisierte Programme mit State-of-the-art-Verpackungstechnologien: Kosmetik/Pflege, Blisterkarten, Pharma/Gesundheit, Umwelt/Natur, Food/Agrar, Bier/Getränke, Home/Industrie sowie den Maschinenbau. Darüber hinaus forschen wir mit Hochdruck an Innovationen für die Packaginganforderungen der Zukunft. Sei es in den Bereichen Convenience, Produktsicherheit, Fälschungssicherheit, Veredelungstechnologien oder Effizienz und Nachhaltigkeit.

Karl Knauer KG

Franziska Braun

Tel. 07835 - 78 21 27

franziska.braun(at)karlknauer.de

www.karlknauer.de









BAMBERG kommunikation GmbH

Daniela Bamberg

Tel. +49 7131 - 72 4 72-0

d.bamberg(at)agentur-bamberg.de

Lise-Meitner-Straße 6

74074 Heilbronn

