Alle relevanten Zollvorschriften für das Jahr 2017

(firmenpresse) - Jahr für Jahr ändern sich die zollrechtlichen Vorgaben. Die Mitarbeiter der Zoll- und Exportabteilungen müssen sich stets mit den aktuellen Änderungen aus den Bereichen Ein- und Ausfuhrverfahren, Warenursprung und Präferenzen, Exportkontrolle und Umsatzsteuer auseinandersetzen.

Selbst gestandene Profis verlieren da schon mal den Überblick, welche Export- und Zollvorschriften aktuell gelten. Im Arbeitsalltag ist aber oft keine Zeit zum langen Nachlesen oder Recherchieren, hier benötigen Exportverantwortliche und Sachbearbeiter die Informationen schnell, kompakt und übersichtlich aus einer Hand.

Speziell dafür erscheint bei der Forum Verlag Herkert GmbH das Buch "Zoll & Export 2017 - Alles, was Sie jetzt wissen müssen!" - bereits in der 10. überarbeiteten Auflage.

Es zeigt dem Leser auf einen Blick, was sich an den bisherigen Vorschriften geändert hat bzw. was komplett neu hinzukam. Konkrete Handlungstipps erleichtern zudem die Umsetzung in der täglichen Praxis. Das handliche und robuste Buch im DIN A5-Format (ca. 300 Seiten) hat auf jedem Schreibtisch Platz und macht den Alltag problemlos mit.

Nähere Informationen zum Buch finden Interessenten unter: www.forum-verlag.com/zoll & export 2017





www.forum-verlag.com



FORUM VERLAG HERKERT GMBH



Die FORUM VERLAG HERKERT GMBH ist Spezialist für Fachmedien im B2B-Bereich. Der Verlag ist Herausgeber von Software-, Online- und Printprodukten sowie Veranstalter zahlreicher Seminare, Lehrgänge und Fachtagungen. Damit werden Themen aus Öffentliche Verwaltung, Personalwesen, Management, Arbeitsschutz, Produktion & Umwelt, Bau, Erwachsenen- und Jugendbildung sowie Außenwirtschaft & Logistik abgedeckt.



Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, Fach- und Führungskräfte aller Wirtschaftsbereiche mit Fachinformationen und praxisorientierten Lösungen für die tägliche Entscheidungsfindung zu versorgen.



Die FORUM VERLAG HERKERT GMBH ist eine von 17 weltweit operierenden Tochtergesellschaften der FORUM MEDIA GROUP GMBH.

Forum Verlag Herkert GmbH

www.forum-verlag.com



