DocuSign integriert eSignaturen in SAP Hybris Cloud for Sales

Vertragsabschlüsse werden deutlich beschleunigt

DocuSign hat die eSignatur in SAP Hybris integriert

(firmenpresse) - DocuSign, Spezialist für eSignaturen und digitales Transaktionsmanagement, hat das SAP Signatur-Management via DocuSign in die SAP Hybris Cloud for Sales Lösung integriert. Damit wird der Prozess der Überführung von potenziellen Kunden zu Angebotsempfängern und schließlich zu Geschäftspartnern deutlich vereinfacht.



Mit der Integration ist es nun möglich, Dokumente zur Anforderung einer elektronischen Signatur aus dem Arbeitsbereich von SAP Hybris Cloud for Sales heraus zu erstellen und zu versenden. Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, kann das Dokument für eine durchgängige Bearbeitung im gleichen Arbeitsbereich gespeichert werden.



Durch die Eliminierung der Notwendigkeit, Dokumente auszudrucken und zu versenden wird der Vertragsabschluss deutlich beschleunigt. Entscheidungsträger können Angebote in wenigen Minuten prüfen, genehmigen und unterzeichnen - von jedem Ort, zu jeder Zeit und mit jedem Endgerät. Die Bearbeitung erfolgt direkt aus dem SAP-Tool, das von den Vertriebsteams täglich genutzt wird.



Die Bedienung erfolgt durch Drag-and-Drop der Dokumente. Sie werden anschließend - inklusive einer Erinnerungsfunktion - an die erforderlichen Empfänger weitergeleitet. Zusätzliche Dokumente und Empfänger werden via DocuSign eSignature hinzugefügt.



Die Integration schafft Transparenz und Kontrolle aller Prozesse direkt aus SAP Hybris Cloud for Sales heraus. Es steht zudem ein Prüfprotokoll zur Verfügung. Jeder Empfänger wird automatisch informiert, wenn ein Vertrag geändert oder aufgehoben wird. Jedes mit DocuSign unterzeichnete Dokument beinhaltet einen rechtlich durchsetzbaren Prüfpfad, der wiedergibt, wer was an welchem Ort und zu welcher Zeit unterzeichnet hat.



"Die Integration in SAP Hybris Cloud for Sales setzt unsere langjährige Partnerschaft mit SAP fort. Kunden von SAP Hybris können nun die gleichen Vorzüge der DocuSIgn-Integration nutzen wie Anwender von SAP Ariba oder SAP Success Factors", erläutert Mark Register, SVP Business Development und Partnerschaften bei DocuSign.











DocuSign verändert das Business, indem es jedem ermöglicht, Dokumente jederzeit und von überall zu versenden, zu unterzeichnen und zu verwalten - von jedem Gerät mit Sicherheit und Vertraulichkeit. Weitere Informationen finden sich unter www.docusign.de, auf Twitter, LinkedIn und Facebook.



