Globalways AG mit dem HR Excellence Award 2016 für die beste Recruiting-Kampagne (KMU) ausgezeichnet

(firmenpresse) - Die Globalways AG hat mit der Recruiting-Kampagne #lebenszeitoptimierer den HR Excellence Award 2016 in der Kategorie "Recruiting-Kampagne (KMU)" gewonnen (https://www.hr-excellence-awards.de/gewinnerliste-2016/). Mit dem HR Excellence Award zeichnet das Magazin Human Resources Manager gemeinsam mit der Quadriga Hochschule Berlin jedes Jahr innovative Leuchtturmprojekte im Personalmanagement aus.

Im Rahmen der Multichannel Recruiting-Kampagne #lebenszeitoptimierer hat die Globalways AG ein innovatives Konzept für eine mehrdimensionale bedürfnisorientierte Zielgruppensegmentierung entwickelt. Das Kernelement besteht darin, dass das Generationenthema (XYZ) vor dem Hintergrund individueller Einstellungen und Werte völlig neu gedacht wird: weg von starren Jahrgangsgenerationen, hin zu bedürfnisorientierten Job Generationen. Das dazugehörige Job Generationen Quiz (http://careers.globalways.net/quiz/) soll (potenziellen) Bewerbern die Möglichkeit geben, sich in kreativer Weise mit den eigenen Einstellungen auseinanderzusetzen und zu erfahren, welche Arbeitgeberleistungen Globalways für unterschiedliche persönliche Bedürfnisse bietet. Bekannt gemacht wurde das Quiz mit einer Edgar Freecard-Aktion (in Kooperation mit dem Dienstleister Job Ambition): im Sommer 2016 wurden 35.000 Postkarten mit dem Slogan #lebenszeitoptimierer und QR-Code zum Quiz in Bars, Kneipen, Restaurants und Kultureinrichtungen am Unternehmenshauptsitz Stuttgart ausgelegt. Die Karten waren innerhalb kurzer Zeit vollständig vergriffen und die Quote der Best Match Bewerbungen konnte signifikant gesteigert werden.







Über das Unternehmen

Die Globalways AG (Hauptsitz Stuttgart) zählt zu den führenden deutschen IT-Infrastrukturanbietern und bietet ihren Kunden seit mehr als 10 Jahren maßgeschneiderte Lösungen auf höchstem technischen Niveau in den Bereichen IT-Infrastruktur, Connectivity, Hosting und Corporate Networks.

www.globalways.net



Globalways AG

Neue Brücke 8, 70173 Stuttgart

