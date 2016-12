Stressfrei Bücher schenken

Mal ganz ehrlich: Läuft Ihr Leben so wie Sie es sich erträumt haben? Machen Sie wirklich Ihr Ding? Sind Leichtigkeit und Lebensfreude die bestimmenden Größen in Ihrem Alltag? Falls Sie bei diesen Fragen ins "Stottern" geraten, dann wird es vielleicht Zeit für eine Bestandsaufnahme und für Veränderung! Nicht immer leicht, aber möglich, das zeigt dieses inspirierende Buch. Schritt für Schritt bahnt es mit beflügelnden und lebenspraktischen Anregungen den Weg vom Wunschdenken in eine neu erfahrbare Alltagsrealität, hin zu Ihren wahren Bedürfnissen, Potentialen und Talenten, hin zu mehr Freiheit, Mut, Freude und Lebensglück. Ganz ohne Stress, dafür voller Sympathie für das Menschliche. Ein Buch wie ein bester Freund!





Thomas Hartl

Endlich frei, leicht und selbstbestimmt

Verlag Via Nova

ISBN: 978-3-86616-379-9

15.95 ?



Das Buch ist allen Buchhandlungen erhältlich. Wer Bücher mit persönlicher Widmung des Autors schenken möchte, kann diese unter hartl.presse(at)aon.at bestellen. Bitte die Zustelladresse angeben und den Vornamen des Beschenkten. Die signierten Bücher werden dann portofrei zugestellt.



Mehr Infos unter www.thomas-hartl.at







