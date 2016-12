NEUE SERIE PARANORMAL: THE OTHERS

Entdecken Sie die neue paranormale Serie auf CITY CHANNEL 1. Ab dem 26.12.2016 um 21:00 Uhr.

8045

(firmenpresse) - Gibt es wirklich verirrte Seelen? Tom Thomson geht in der neuen Sendung genau dieser Frage nach. Als Illusionist weiss er genau, wann er hinters Licht geführt wird. In The Others ist er überall dort unterwegs, wo sich Seelen befinden sollten. Paranormal oder rational? Finden wir es heraus.



Pressevertreter haben die Möglichkeit ein exklusiver Einblick in die erste ganze Sendung zu erhalten. Dafür benötigen wir die Anmeldung via E-Mail. Auf dem EPK-Server stehen weitere Bilder und Videos zur redaktioneller benutzung bereit.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

https://absolutenetworks.ch/productions/the-others/



Kommentare zur Pressemitteilung