Startbereit für Web Telefonie Dienstleister „Suppst“- Telefonie via Webseite

Göppingen : Startschuss für die digitale Kundenkommunikation 2.0 : Das Startup Unternehmen Suppst startet ab Januar 2017 seinen Internetdienst und bietet weltweite Erreichbarkeit für Unternehmen via Website Telefonie.

Alles wichtigen Informationen lesen Sie hier:

(firmenpresse) - „Weltweite und einfache Erreichbarkeit für Kunden via Website “ das bietet das Startup Unternehmen Suppst. Das junge Unternehmen bedient sich dabei an der Web RTC Technologie. Diese ermöglicht es ohne Kosten direkt mit dem Unternehmen zu kommunizieren, dabei ruft der Kunde quasi mit der Rufnummer der Webseite im Unternehmen an. Ergebnis: kostenlose Telefonie für Kunden und weltweite Erreichbarkeit bringen erhebliche Vorteile zwischen Kunden und Unternehmen. So kann der neu entwickelte Online-Service Suppst vor allem durch leichte Integration mit dem eigens Entwickelten „suppstPhoneWidget“ punkten. Dieses ermöglicht es mit einem Mausklick das Unternehmen von Zuhause oder Unterwegs zu kontaktieren.



Dabei gibt es folgende kostenpflichtige Tarife wie das Outsourcen der kompletten Webseiten Kommunikation (Helpdesks, Support) oder die Rufannahme mit anschließender Weiterleitung der Kundenanfragen per Mail, oder die Rufweiterleitung von Anrufen die über die Webseite getätigt werden.



Mit dieser Serviceoffensive bietet Suppst einen sorglose Dienstleistung die sich vor allem an Startup´s und Unternehmen richtet und Ihre Erreichbarkeit für Kunden steigern wollen.



“Der wichtigste Teil ist erledigt, wir warten auf den Startschuss„ zitierte der Gründer Christian Holzer anlässlich der Präsentation. Zugleich verwies er auf die besonderen Eigenschaften von suppst und weiter spannende Produkte die wir erwarten können. Damit konnte das moderne und kommunikative Unternehmeneinen neuen Standard zur Verbesserung der modernen Kunden Kommunikation setzen.





