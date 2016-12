Lieferservice.at zeichnet den besten Lieferdienst Österreichs 2016 aus

Die online Essensbestellplattform Lieferservice.at hat nach einem umfangreichen Voting den besten Lieferdienst des Landes gekürt: Das Restaurant"Me Gusta" aus Graz konnte den Titel gewinnen.

Lieferservice.at

(firmenpresse) - Anhand der Restaurantbewertungen auf Lieferservice.at wurden Anfang November alle Nominierten bekanntgegeben. Einen Monat lang konnten die Kunden anschließend an einem Voting teilnehmen und für ihr Lieblingsrestaurant abstimmen. Nun stehen die Gewinner fest!

Der Grazer Lieferdienst "Me Gusta" freut sich sehr über den Titel "Bester Lieferdienst" des Landes.

Doch auch die weiteren Gewinner können stolz auf ihre Platzierungen sein. Der beste Lieferdienst in Wien ist "Bio-Frische", in Salzburg konnte "Crepe D'or" überzeugen, "Guade Kuchl" in Linz und in Innsbruck ist "Pizza Call" der beste Lieferdienst der Stadt.

Die besten Lieferdienste Österreichs

Amstetten: Wang

Baden: Schnitzelimbiss

Bludenz: Pizzaexpress Etna

Bregenz: Pizza & More

Dornbirn: La Grotta

Gleisdorf: Pizzeria Valentino

Graz: Me Gusta

Hall in Tirol: One Minute Kebab

Imst: Yeni Pizzeria

Innsbruck: Pizza Call

Klagenfurt: Desperado Kitchen

Kufstein: Pizza Drive

Linz: Guade Kuchl

Lustenau: Pomodoro Rosso

Mödling: China Restaurant Sin Hua

Salzburg: Crepe D'or

St. Pölten: Pizzeria Medici

Steyr: Pizzeria Mido

Traiskirchen: Ristorante Pierino

Traun: Pizzeria Milano. I

Villach: Lange Mauer & Yoshis Zustellservice

Wels: El Paso

Wien: Bio-Frische

Wiener Neustadt: Snack Attack

Die komplette Liste mit allen Siegern der Kategorien und Städten ist auch unter www.lieferservice.at/top-restaurants zu finden.

Bildmaterial sowie die Liste mit allen Gewinnern als Download unter: https://we.tl/jKu1N7wd1E

Hintergrund: Kunden, die ihr Essen online oder per App via Lieferando.de bestellen, haben die Möglichkeit den Lieferdienst anschließend in Hinblick auf die Qualität des Essens sowie die Ausführung der Lieferung zu bewerten. Dieses Bewertungssystem bietet den Restaurants viele neue Möglichkeiten ihr Geschäft zu optimieren und konkretes Feedback zu erhalten. "Dies ist ein wichtiger Bestandteil des Erfolgs unserer Plattform", so Geschäftsführer Jörg Gerbig. "Wir gratulieren allen Gewinnern und bedanken uns für Ihren tollen Einsatz."

Weitere Informationen zum Bestelldienst sind unter http://www.lieferservice.at abrufbar.

Über Lieferando.de / Takeaway.com



Lieferando.de gehört seit 2014 zur Holding von Takeaway.com und wurde 2009 von Christoph Gerber, Jörg Gerbig und Kai Hansen in Berlin gegründet. Mit rund 11.000 Lieferdiensten bietet Lieferando.de Deutschlands größte Auswahl an Restaurants auf einer Plattform.

Takeaway.com ist mit mehr als 30.000 Restaurants eine der größten Online-Essenbestellseiten weltweit. Monatlich verzeichnet Takeaway.com mehrere Millionen Bestellungen in vielen europäischen Ländern und ist seit Ende September an der Euronext Börse in Amsterdam notiert.



Weitere Informationen: http://www.lieferando.de

