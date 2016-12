Krevolast: Die clevere Alternative

Wächtersbach, 08.12.2016 Der Perfluor-Kautschuk FFKM, auch als FFPM bezeichnet, ist ein Hochleistungselastomer mit ausgezeichneten, universellen chemischen Eigenschaften. Der Werkstoff kommt besonders bei der Herstellung von Dichtungen, besonders O-Ringen, zur Anwendung: Er ist temperaturbeständig von ungefähr −20 °C bis +325 °C und einer der widerstandsfähigsten Elastomere, was die Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien angeht. Krevolast® heißt die Perfluor-Kautschuk-Eigenmarke von Kremer.

(firmenpresse) - FFKM werden unter unterschiedlichen Produktnamen von verschiedenen Herstellern angeboten. Krevolast® aus dem Hause Kremer ist eine besonders wirtschaftliche und vielseitige Variante. Insgesamt 13 Sorten stehen zur Auswahl, jeweils mit spezifischen Eigenschaften, die sie für bestimmte Anwendungsbereiche prädestinieren. Allen gemeinsam ist die hohe Temperaturbeständigkeit und die Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien, die anwendungsbedingt von Fall zu Fall unterschiedlich stark ausgeprägt ist.



Ein Werkstoff, viele Variationen

So ist Krevolast S8HT330 am hitzebeständigsten, widersteht Temperaturen bis 330 °C, kurzzeitig sogar bis 350 °C, und bewahrt dabei seine geringe Druckverformung. Er ist die erste, zuverlässigste Wahl für extrem anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Prozessausfälle mit schwieriger, kostenintensiver Wartung einhergehen und demzufolge tunlichst vermieden werden sollten. Krevolast S9NT30 hingegen wurde extra zur Verringerung von Spaltextrusionen entwickelt und zeichnet sich durch seine hohe Härte und Dichte aus, was ihn zur ersten Wahl für Hochdruck-Anwendungen macht.



Krevolast S9ED sowie Krevolast S9ED Norsok 710 sind die Antwort, wenn Werkstoffe gefragt sind, die gegenüber explosiver Dekompression beständig sein müssen. Das gilt vor allem für Dichtungen in Pumpen, Rohrleitungen sowie in der Armaturen- und Zubehörindustrie. In der Pharma- und Lebensmittelverarbeitung greift man gern auf Krevolast S7FDA zurück. Das hervorragende Warmwasser- und Dampfbeständigkeit zeigt.



Alle Krevolast-Sorten wurden für die Anforderungen der chemischen Prozessindustrie entwickelt. Sie eignen sich zum Einsatz in Pumpen, Sprühdosen, Ventilen, Bohrwerkzeugen, Kompressoren, Reaktoren, Pumpen, Perforations- und Messgeräten, biomedizinischen Geräten, Fermentern, hochreinen Anwendungen, Pharmazeutika und in der Nahrungsmitteltechnik. Wer also nach einem echten Allround-Werkstoff zu günstigen Konditionen sucht, ist bei Krevolast fündig geworden.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.kremer-reiff.de/



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Kremer – der Spezialist für Elastomer- und Kunststoff-Produkte nach Zeichnung



Kremer wurde 1965 gegründet und gehört seit 1995 der REIFF-Gruppe an. Schwerpunkte von Kremer liegen in den Produktgruppen Dichtungen, O-Ringe und Formteile aus Gummi-, Kunststoff- und thermoplastischen Elastomeren. 2K-Produkte, Gummi-Metallverbindungen, Moosgummiprofile, Gummiprofile und Schlauchringe ergänzen das umfangreiche Lieferprogramm.



Dies ist eine Pressemitteilung von

CGW GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Pressekontakt:

Kremer GmbH

Gregor Hämel

Kinzigstr. 9

63607 Wächtersbach

Tel: 06053 - 61610

E-Mail: gregor.haemel(at)kremer-reiff.de



Datum: 12.12.2016 - 16:09

Sprache: Deutsch

News-ID 1435324

Anzahl Zeichen: 2547

Kontakt-Informationen:

Firma: CGW GmbH

Ansprechpartner: Luisa Overath

Stadt: Krefeld

Telefon: 021513680527



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 13.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 78 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung